جعجع يحمل النظام الأمنى "السورى اللبناني" مسئولية تفجير كنيسة النجاة الذى وقع عام 1994

>اتهم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ما وصفه بالنظام الأمنى اللبنانى السورى بارتكاب جريمة تفجير كنيسة سيدة النجاة التى وقعت فى لبنان عام 1994 وأدين هو بالمسئولية عنها.

وقال جعجع فى كلمة له اليوم فى الذكرى الثانية والعشرين للتفجير فى قداس نظمه حزبه، إن "بعد 22 عاماً من جريمة سيدة النجاة، لا يزال هناك بقايا من القضاء الذى أسسه السوريون فى لبنان، والدليل الأكبر هو إطلاق سراح ميشال سماحة" الذى أدين بالتخطيط لاغتيالات وتفجيرات".

ولفت إلى أنه "بعد 11 سنة من الاستقلال الثانى "خروج القوات السورية من لبنان" لا يزال القرار الاستراتيجى مصادراً، والمواعيد الدستورية لا تُحترم والحياة السياسية مشلولة، ولا اعتراف بنتائج الانتخابات النيابية فكل الأزمة الراهنة التى نعيشها إلى جانب أزمة العلاقات مع الدول العربية الأقرب إلى لبنان هى من تبعات عهد الوصاية السورية.

واتهم النظام السورى بتدير هذه الجريمة ووضع أدلة تشير إلى مسئولية حزب القوات عنها، بسبب مواقف الحزب السياسية فى ذلك الوقت لأنه لم يقبل الانصياع لإرادة الوصاية السورية.