ملك البحرين يثمن مواقف السعودية لدعم بلاده

>ثمن العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المواقف المشرفة التى تقفها دائما المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين فى دعم مملكة البحرين، مؤكدا أن هذه المواقف عكست على الدوام روابط الأخوة الوثيقة والمصير المشترك بين البلدين على مر التاريخ .

جاء ذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية خلال استقباله مساء أمس السبت بالمنامة، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير تركى الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، اللذان يزوران البحرين لحضور حفل إطلاق اسم الأمير سعود الفيصل على أحد أهم الشوارع الرئيسية فى مملكة البحرين الذى سيقام بناء على توجيه من ملك البحرين غدا الأحد، وذلك تقديرا وعرفانا ووفاء للراحل الكبير الأمير سعود الفيصل ولمواقفه التاريخية المشرفة تجاه مملكة البحرين وشعبها وتعبيرا صادقا لما له من مكانة خاصة فى قلوب قيادة وشعب البحرين.

ونوه العاهل البحرينى بدور الفقيد الامير سعود الفيصل فى خدمة قضايا وطنه وأمته العربية والإسلامية، مؤكدا أن دول مجلس التعاون والأمة العربية والإسلامية فقدت برحيله شخصية فذة ومتميزة.

وقد جرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون القائم بين البلدين.

>