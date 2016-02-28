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وزير الرى: مذكرة تعاون مع إثيوبيا بـ 6 ملايين دولار على مدار 5 سنوات

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وزير الرى: مذكرة تعاون مع إثيوبيا بـ 6 ملايين دولار على مدار 5 سنوات وزير الرى: مذكرة تعاون مع إثيوبيا بـ 6 ملايين دولار على مدار 5 سنوات
أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن هناك اتفاقية موقعة مع وزارة المياه الإثيوبية، بقيمة 6 مليون دولار لبناء القدرات فى مجال الموارد المائية والرى منذ عام 2011 ، موزعة على 5 سنوات، مشيراً الى أن تولى اهتماما كبيرا لتعزيز التعاون الفنى بين مصر وإثيوبيا .

وأضاف مغازى لـ "اليوم السابع، أنه تم الاتفاق بين الجانبين على تكوين اللجنة الفنية الاستشارية المشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، لافتاً الى أن هذه اللجنة عقدت أول اجتماع لها فى أثيوبيا، للاتفاق على القواعد الاجرائية لأعمال اللجنة، بالإضافة الى تطوير خطة العمل التنفيذية وفقاً لما ورد فى مذكرة التفاهم.

وأشار مغازى الى أن الهدف من المشروع هو التدريب العملى والنظرى فى المراكز البحثية والتدريبية المتخصصة بمصر وإثيوبيا برفع قدرات الكوارد الفنية الإثيوبية والإستفادة من الخبرات المصرية فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية والرى.

وأوضح وزير الرى أن مجالات التعاون وفقاً للمذكرة هى 11 دورة تدريبية طويلة المدى، بالاضافة الى 7 منح ماجستير و 3 منح دكتوراه فى مجال هندسة الموارد المائية، وهيدرولوجيا الرى والصرف، مشيراً الى أنه تم التنسيق مع الجانب الاثيوبى ووزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية فى أديس أبابا فى العام الدراسى 2014- 2015 وتم إلحاق مرشح واحد.

وبالنسبة لمنح الماجستير، أكد انه جار التنسيق مع الجانب الإثيوبى ووزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية فى إثيوبيا لالحاق مرشحين "2" لنيل درجة الماجستير ، حيث تم قبولهم من جامعة القاهرة طبقاً لشروط الجامعة.


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