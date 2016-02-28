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استشهاد ضابط شرطة بعد إطلاق مسلحين النار عليه أمام منزله بالعريش

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استشهاد ضابط شرطة بعد إطلاق مسلحين النار عليه أمام منزله بالعريش استشهاد ضابط شرطة بعد إطلاق مسلحين النار عليه أمام منزله بالعريش
أعلنت مصادر طبية وأمنية بشمال سيناء أن نقيب شرطة استشهد متأثرا بإصابته بطلقات نارية.. وقالت المصادر إن نقيب الشرطة عبد الله عبد الجواد، من قوة مديرية أمن شمال سيناء، اقتحم مجهولون منزله بحى الساحة الشعبية بالعريش، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وأطلقوا النار عليه، ونقل للمستشفى فى حالة خطرة، واستشهد متأثرا بإصابته.

وأوضح المصدر أن روايات شهود العيان تشير إلى أن 3 ملثمين نفذوا عملية الاغتيال ولاذوا بالفرار.

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