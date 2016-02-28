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اليوم.. "جنح الجمالية" تصدر حكمها فى دعوى سب والتشهير بـ"سما المصرى"

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اليوم.. "جنح الجمالية" تصدر حكمها فى دعوى سب والتشهير بـ"سما المصرى" اليوم.. "جنح الجمالية" تصدر حكمها فى دعوى سب والتشهير بـ"سما المصرى"
تصدر محكمة جنح الجمالية، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأحد، حكمها فى محاكمة المحامى سمير صبرى، فى الدعوى التى أقامتها ضده الفنانة سما المصرى بالتشهير والسب والقذف ونشر أخبار كاذبة، لما ادعاه المتهم من أقوال وأخبار غير صحيحة عن الفنانة فى وسائل الإعلام المختلفة.

وطالب محامى سما المصرى، من المحكمة تشكيل لجنة فنية من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لفحص الفيديوهات المقدمة فى واقعة السب والقذف.


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