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حبس تاجر مخدرات 4 أيام ضبط بحوزته 1800 طربة حشيش بالإسكندرية

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حبس تاجر مخدرات 4 أيام ضبط بحوزته 1800 طربة حشيش بالإسكندرية حبس تاجر مخدرات 4 أيام ضبط بحوزته 1800 طربة حشيش بالإسكندرية
قررت نيابة غرب الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد نوار حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد سقوطه، وبحوزته 1800 طربة حشيش.

وكانت معلومات قد وردت للمقدم هيثم عبد المقصود رئيس وحدة مباحث قسم شرطة برج العرب من أحد المصادر السرية المكلفة بمتابعة النشاط الإجرامى، مفادها اعتزام "مرزوق .ح"- 35 سنة صاحب معرض سيارات ومقيم بدائرة قسم برج العرب والمعروف عنه الإتجار بالمواد المخدرة والمطلوب ضبطه لتنفيذ الحكم الصادر ضده غيابياً بالسجن المؤبد فى قضية "استعراض قوة ومقاومة سلطات"، نقل كمية كبيرة من المواد المخدرة وتوزيعها على عملائه من تجار الجملة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمذكور بمنطقة البرج القديم، وما إن شاهد القوات قام بترك السيارة محاولاً الفرار، فقامت القوات بالتحفظ على السيارة وملاحقته وضبطه، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 1800 طربة لمخدر الحشيش تزن حوالى 400 كجم .

وبمواجهته، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأنه كان فى طريقه لتخزين تلك الكمية، تمهيداً لتوزيعها على عملائه من تجار المواد المخدرة بأنحاء الجمهورية.

تاجر مخدرات (1)

تاجر مخدرات (2)

تاجر مخدرات (3)

تاجر مخدرات (4)

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