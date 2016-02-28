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تجديد حبس خادمة سرقت نصف مليون جنيه من شقة فلسطينى بالدقى 15 يوما

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تجديد حبس خادمة سرقت نصف مليون جنيه من شقة فلسطينى بالدقى 15 يوما تجديد حبس خادمة سرقت نصف مليون جنيه من شقة فلسطينى بالدقى 15 يوما
جدد قاضى المعارضات بمحكمة الدقى، حبس خادمة 15 يومًا، لاتهامها بسرقة نصف مليون جنيه من شقة فلسطينى. وكشفت التحريات أن المتهمة سرقت النقود واشترت سيارة لزوجها بالإضافة إلى مشغولات ذهبية.

تلقى الرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، بلاغًا من "جودت. ع" فلسطينى الجنسية، أفاد فيه أنه وزوجته يقيمان بشقة بدائرة القسم، وأن خادمة كانت تتردد عليهما لتنظيف الشقة، سرقت نصف مليون جنيه، وأنه لا يعلم أى معلومات عن المتهمة سوى اسمها فقط.

وبإجراء التحريات تبين للرائد مصطفى عرفة معاون مباحث قسم شرطة الدقى، ومن خلال جمع المعلومات، أن المتهمة تدعى "أسماء. ا" تقيم بمنطقة بولاق الدكرور، وبإعداد كمين لها تمكن الرائد عمرو مصطفى معاون مباحث قسم الدقى من القبض عليها، وبحوزتها جزء من المبلغ المسروق ومشغولات ذهبية.

وبمواجهة المتهمة اعترفت بسرقتها الشقة، وأنها أنفقت جزء من النقود فى شراء سيارة ماركة "سوزوكى" لزوجها، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية بقيمة 50 ألف جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحالها العقيد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث شمال الجيزة إلى النيابة للتحقيق.

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