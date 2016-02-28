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الحماية المدنية تسيطر على حريق شب فى منزل بمدينة تلا بكفر الشيخ

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الحماية المدنية تسيطر على حريق شب فى منزل بمدينة تلا بكفر الشيخ الحماية المدنية تسيطر على حريق شب فى منزل بمدينة تلا بكفر الشيخ
تمكنت قوات الدفاع المدنى بكفر الشيخ السيطرة على حريق شب بأحد المنازل بمدينة بيلا والتهم بعض محتوياته، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائى.

وكان اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بنشوب حريق فى إحدى المنازل، بجوار مستشفى بيلا المركزى القديمة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وعدد من سيارات الإسعاف، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، قبل امتداده إلى باقى المنازل المجاورة، وتم تحرير المحضر اللازم لعرضة على النيابة العامة.

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