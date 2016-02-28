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ضبط 176 قطعة سلاح و18367 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بقنا

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ضبط 176 قطعة سلاح و18367 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بقنا ضبط 176 قطعة سلاح و18367 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بقنا
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا برئاسة اللواء صلاح الدين حسان مساعد الوزير لمديرية أمن قنا حملة أمنية مكبرة، استمرت خلال الفترة من 8 إلى يوم 27 فبراير الجارى، لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية والمخالفين للقواعد المرورية بالإضافة إلى ضبط عدد من الأسلحة والذخيرة الغير مرخصة.

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، والتى داهمت عدد كبير من البؤر الإجرامية عن ضبط 176 قطعة سلاح و748 طلقة ذخيرة، كما تم ضبط 37 قضية متنوعة من الإتجار فى المواد المخدرة المختلفة.

كما تم ضبط 95 قضية متنوعة فى مجال جرائم الآداب، وضبط 389 قضية تموينية، وضبط 5478 قضيه مرافق متنوعة، وفى مجال المخالفات المرورية تم ضبط 18367 مخالفه متنوعة، كما اسفرت الحملة عن تنفيذ 17628 حكم قضائى متنوع من بينهم 72 حكم جنائى بينهم 27 محكوم عليهم بالمؤبد، و2 محكوم عليهم بالإعدام.

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