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ضبط سيدة أعمال تدير مسكنها لأعمال الدعارة بالإسكندرية

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ضبط سيدة أعمال تدير مسكنها لأعمال الدعارة بالإسكندرية ضبط سيدة أعمال تدير مسكنها لأعمال الدعارة بالإسكندرية
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائى، فى ضبط سيدة أعمال تدير مسكنها لأعمال الدعارة.

وكانت معلومات قد وردت لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة برئاسة العميد شريف التلوانى، تفيد قيام "هيام. م" بإدارة شقة كائنة بالطابق الثانى بعقار كائن بشارع البكباشى العيسوى دائرة قسم شرطة أول المنتزه، لإعمال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى تتقاضاه نظير ذلك.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط كل من "هيام. م " 51 سنة صاحبة مكتب لتأجير السيارات، ومقيمة بدائرة أول المنتزه، و"آيه. ا " – 18سنة صاحبة محل كوافير حريمى مقيمة دائرة قسم أول المنتزه، "ممارسة دعارة – تلبس"، و"أحمد. م "- 38 سنة، مقاول، مقيم بدائرة قسم أول الرمل "راغب متعة".

وتم ضبط الثانية والثالث عراه تماماً داخل إحدى غرف الشقة فى حالة اختلاط جنسى، وضبط بحوزتهم مبلغ 450 جنيهاً، و3 هاتف محمول، و5 أقراص مخدرة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالوقائع، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول المنتزه، وجارى العرض على النيابة.

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