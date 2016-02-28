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مباحث الجمرك بالإسكندرية تضبط أسلحة نارية وأقراص مخدرة بحوزة 3 عاطلين

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مباحث الجمرك بالإسكندرية تضبط أسلحة نارية وأقراص مخدرة بحوزة 3 عاطلين مباحث الجمرك بالإسكندرية تضبط أسلحة نارية وأقراص مخدرة بحوزة 3 عاطلين
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية من ضبط كلاً من "أحمد. ع " 24 سنة عاطل مقيم بالحمام فى محافظة مطروح، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12، و3 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الإتجار، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط "محمد .ط " 25 سنة عاطل مقيم بدائرة القسم، وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة، وضبط "خميس. ص "- 32 سنة عاطل مقيم بدائرة القسم، وبحوزته " 849 " قرص مخدر، وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدره بقصد الإتجار، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.

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