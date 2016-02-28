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اليوم.. سماع مرافعة المتهمين فى قضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد

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اليوم.. سماع مرافعة المتهمين فى قضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد اليوم.. سماع مرافعة المتهمين فى قضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد
تستمع محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، مرافعة دفاع المتهمين فى قضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد" ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة.

وتأتى الجلسة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وبعضوية المستشارين سعد الدين سرحان، ووائل عمر، وسكرتارية محمد عبد الستار.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استادبورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.

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