شرطة التموين تضبط مصنع شيكولاتة بدون ترخيص فى الإسكندرية

شن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بحملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة، لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى، وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وتمكن ضباط الحملة من ضبط "عمرو .م" - 34 سنة صاحب مصنع شيكولاته "بدون ترخيص"، لحيازته 100 كجم شيكولاته سائلة بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر، و2010 عبوة شيكولاته غير مطابقة للمواصفات.

كما أسفرت الحملة أيضاً عن ضبط "عبد الرازق. م" - 53 سنة صاحب محل ألبان، لحيازته " 452 " عبوة زبادى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"سمير. ص"- 42 سنة، صاحب محل لحيازته وعرضه للبيع " 223 " علبة سجائر أجنبية الصنع بدون مستندات، و"أحمد .ش" - 30 سنة صاحب محل لقيامه بتجميع "550 " لتر بنزين مدعم بقصد إعادة بيعه بأزيد من السعر الرسمى.