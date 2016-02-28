تركيب وحدات إطفاء حريق بالوادى الجديد بتكلفة نصف مليون جنيه

قال المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بالوادى الجديد، إن مديرية الإسكان انتهت من تركيب وحدات إطفاء الحرائق بشوراع ومزارع المحافظة، بتكلفة نصف مليون جنيه، تسهيلاً على قوات الحماية المدنية للوصول إلى مواقع الحريق فى أسرع وقت ممكن.

وأشار حسين، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى الانتهاء من تركيب أكثر من 150 "حنفية" حريق على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، بتكلفة إجمالية بلغت 500 ألف جنيه.

وأضاف أن عدد الحنفيات التى تم تركيبها تضمنت 56 حنفية حريق فى مركز مدينة الخارجة، بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية، ورئاسة مركز الخارجة، ومديرية الإسكان، عند اختيار أفضل الأماكن لتركيب تلك الحنفيات، كما تم تركيب 56 حنفية بمركز الداخلة على 3 مراحل أيضاً، والانتهاء من تركيب 20 حنفية بمركز باريس، وجارى الانتهاء من تركيب 21 حنفية بمركز الفرافرة، و20 بمركز بلاط.