لمرضى السكر.. أكلات وفواكه هاتفيدك متهملهاش.. أهمها الخيار والكرات

السكر من النوع الثانى مرض صديق يحوله صاحبه لعدو إن أهمل فى ضبط مستوياته ومتابعتها، أو أهمل فى نظامه الغذائى بالإكثار من نسب السكريات والنشويات والأطعمة التى ترهق البنكرياس.

وينصح الدكتور محمد ممدوح أخصائى الجهاز الهضمى كل مرضى السكر بمهادنة مرضهم، لتجنب مضاعفاته حيث يتحول السكر إلى وحش إذا أهمل المريض متابعته، ما يجعل غذاء المصابين به أهم شق فى العلاج بجانب الأقراص أو الأنسولين.

ويوضح أخصائى الجهاز الهضمى أن هناك بعض الأطعمة والخضراوات والفاكهة التى يجهل الكثيرون من مرضى السكر فائدتها لمستويات السكر فى الدم، ومدى تحسينها لعمل البنكرياس وكذلك لضبط مستويات وظائف الجسم لديهم، ومن أبرزها:

-الجوافة: الفاكهة الأفضل للمرضى أصحاب النوع الثانى، لأنها شديدة الفائدة ولا تزيد نسبة السكر فى الدم.

-الخيار: من الخضراوات المهمة للغاية فى النظام الغذائى للمريض.

-البصل: تناوله يوميًا يساعد فى ضبط مستويات السكر بشدة.

-الجزر: يعطى طعما ومذاقا سكريا لكنه غير ضار بالمرضى.

-الكرنب الأخضر: من أبرز الخضراوات المفيدة فى هذا الشأن شريطة أن يؤكل مسلوقًا أو نيئًا أو فى شكل شوربة دون حشوه بالكثير من الأرز كما فى المحشى.

-كرات: الأعواد الخضراء المفيدة للجسم والصحة

-الكرفس: أفضل الخضراوات الورقية لمرضى السكر.