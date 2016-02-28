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بالفيديو - روما يقفز للثالث بسحق إمبولي.. وصلاح يصنع هدفا

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بالفيديو - روما يقفز للثالث بسحق إمبولي.. وصلاح يصنع هدفا بالفيديو - روما يقفز للثالث بسحق إمبولي.. وصلاح يصنع هدفا

نجح فريق روما في تحقيق فوز كبير خارج ملعبه على مضيفه إمبولي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي الممتاز.

وشهدت المباراة مشاركة من المصري الدولي محمد صلاح الذي لعب المباراة بأكملها كما صنع هدفا لستيفان الشعراوي.

المباراة بدأت سريعا عن طريق الإيطالي ستيفان الشعراوي الذي سجل الهدف الأول لروما في الدقيقة الخامسة بطريقة رائعة بعد تسديدة بعيدة المدى فشل سكوربسكي حارس إمبولي في التصدي لها.

لكن تمكن إمبولي من تعديل النتيجة بعد هدف كوميدي سجله زوكانوفيتش مدافع روما في مرماه بعد أن حاول تشيزني حارس فريق العاصمة

5 دقائق حتى تمكن بيانيتش لاعب روما من إعادة فريقه للمقدمة من جديد بعد أن تابع ضربة حرة مباشرة اصطدمت بالحائط البشري ليطلق صاروخا في شباك إمبولي.

في الشوط الثاني نجح روما في توسيع الفارق بالدقيقة 74 مع إمبولي بعد أن أضاف الشعراوي الهدف الثالث من متابعة لتسديدة صلاح التي ردها سكوربسكي حارس إمبولي.

وأحكم روما قبضته على المباراة ونجح في إفشال هجمات إمبولي القليلة على مرمى تشيزني ليحصد 3 نقاط مهمة وغالية.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد روما إلى 53 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي فيما تجمد رصيد إمبولي عند 34 نقطة في المركز العاشر.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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