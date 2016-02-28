كريستيانو يوضح تصريحاته بشأن التقليل من زملائه

(إفي): قال المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني إنه لم يقصد توجيه أي إهانة لزملائه بتصريحاته التي أعقبت دربي مدريد أمام أتليتكو الذي انتهى بخسارة الملكي بهدف نظيف في الليجا.

وقال الدون لصحيفة (ماركا) الرياضية ذائعة الصيت في إسبانيا، لتوضيح تصريحاته السابقة "عندما أقول هذا فأنا أشير للجانب البدني، وليس عن اللعب. فأنا لست أفضل من أي زميل آخر لي".

وكان رونالدو، المتوج بالكرة الذهبية ثلاث مرات من قبل، قد صرح عقب اللقاء ردا على سؤال بخصوص مستواه "لو كان الجميع بنفس مستواي لتصدرنا الليجا. في كل عام ووفقا للاعلام يبدو أن مستواي أشبه بالفضلات ولكن الأرقام والاحصائيات لا تخدع".

وأوضح اللاعب "لا أرغب في التقليل من شأن أحد أو أي زميل، ولكن حينما يغيب أفضل اللاعبين يصبح الفوز صعبا. أنا أحب اللعب مع بيبي وكريم وبيل ومارسيلو".

وتابع "لا أرغب في قول إن خيسيه ولوكاس وكوفاسيتش ليسوا جيديين ولكن..".

وبخصوص الاصابات التي يعاني منها الفريق صرح "لا أدري اذا ما كان هذا بسبب فترة الاعداد السيئة، ولكن ما يمكنني قوله إنها كثيرة وهذا الأمر يضر بنا".

وأثارت هذه التصريحات ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الوسط الرياضي.

وعلق قائد الفريق الملكي سرخيو راموس، على تصريحاته بقوله "كل شخص حر في رأيه. أنا أعرفه جيدا ولا اعتقد أن كريستيانو أراد أن يقلل من شأن أي من زملائه. نحن فخورون بأداء كل الفريق وحتى بعمل اللاعبين الذين لعبوا لدقائق قليلة".

وأضاف "لاعبون مثل لوكاس باسكيز وخيسي وبورخا (مايورال) يعطون كل ما لديهم لأنهم يعرفون تكلفة التواجد هنا. ولكن كريستيانو حر في رأيه".

وتراجعت حظوظ الريال في التتويج بالليجا بعد هذه الخسارة، حيث يبتعد بأربع نقاط عن أتلتيكو الوصيف وقد يوسع برشلونة المتصدر الفارق مع الملكي لـ12 نقطة حال فوزه غدا على إشبيلية بنفس الجولة.