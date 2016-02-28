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إنجلترا تدرس الترشح لاستضافة مونديال 2030

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إنجلترا تدرس الترشح لاستضافة مونديال 2030 إنجلترا تدرس الترشح لاستضافة مونديال 2030

(إفي): أكد الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اليوم السبت أنه يدرس التقدم لاستضافة نسخة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2030.

وقال رئيس الاتحاد جريج ديكي لقناة (بي بي سي) البريطانية "سنحاول المنافسة والفوز ببعض البطولات. مونديال 2026 سيقام في الولايات المتحدة، ولكن ربما نحاول مع 2030".

وأبدى المسئول المخضرم (68 عاما) سعادته بانتخاب جياني انفانتينو رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مؤكدا أن الاتحاد الانجليزي يستطيع أن يثق فيه.

وقال "لقد جئنا إلى زيورخ بهدفين أولهما ضمان الموافقة على برنامج إصلاحي وأن يتم انتخاب جياني انفانتينو رئيسا للفيفا. وقد تم تحقيق الاثنين".

وأضاف "لقد كان فيفا مؤسسة فاسدة لأعوام كثيرة واعتقد أن جياني شخص سيقوم بعمله وسيركز فقط في كرة القدم. لا يزال هناك عمل كثير للقيام به، ولكننا على الاقل تمكنا من اقرار برنامج إصلاحات واختيار شخص يمكننا الوثوق به".

وكانت انجلترا قد تقدمت لاستضافة مونديال 2018 ولكنها خرجت من الجولة الاولى للتصويت.

واختار "فيفا" في ديسمبر 2010 روسيا لاستضافة مونديال 2018.

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