تقرير في الجول – هذه هي مشكلة ريال مدريد

سقوط آخر لريال مدريد وضياع لفرصة المنافسة على اللقب "نظريا" للميرنجي مرة أخرى سيبعد لقب الدوري للموسم الرابع على التوالي عن خزائن الفريق، وينذر بموسم آخر خالي من البطولات بعد الخسارة 1-0 من أتليتكو مدريد.

وهذا الموسم مع رافائيل بنيتيث ومن بعده زين الدين زيدان.. نفس الأخطاء والمشاكل في الملعب رغم تغير الأسماء التدريبية وعقلياتهم.

المشكلة ليست في ثلاثي الهجوم الـBBC ، وليس في بديل جاريث بيل خاميس رودريجيز، وبالتأكيد المشكلة ليست في ريال مدريد هجوميا فالفريق يعتبر الأقوى في الدوري الإسباني بتسجيله 71 هدف هذا الموسم وهو الرقم الأعلى بين جميع الفرق.

المشكلة دفاعية، وتحديدا في خط الوسط الدفاعي، المركز المفقود في تشكيلة ريال مدريد والذي لا يوجد من يشغله في قائمة الميرنجي سوى كاسيميرو اللاعب البرازيلي الذي لم يظهر سوى في 13 مباراة فقط من الـ26 للفريق هذا الموسم.

اللاعب صاحب الـ24 عاما هو الحلقة المفقودة في خط وسط الفريق الملكي بديلا للألماني توني كروس الذي يفتقد للإمكانيات الدفاعية اللازمة لمساندة قلبي الدفاع والتغطية على أظهرة الجنب لريال مدريد ذات الطابع الهجومي سواء مارسيلو أو كارباخال وبديلهم دانيلو.

الفارق بين ريال مدريد وبرشلونة يكمن في لاعب الوسط الدفاعي ففي كتالونيا يوجد سيرخيو بوسكيتس الصخرة التي تتحطم عليها هجمات المنافس في بدايتها والقادر على تغطية زملائه المتقدمين على الأطراف مما يجعل الوصول إلى دفاعات وحارس مرمى برشلونة أمرا صعبا.

أما في ريال مدريد فتجد مساحة كبيرة بين آخر لاعبي خط الوسط وخط الدفاع تسمح بركن حافلة فريق آخر بينهما وتسمح للخصم بالتحضير الجيد والهادئ للهجمات ويقصر الطريق إلى مرمى ريال مدريد وحارسه كيلور نافاس.

دفاعات ريال مدريد هي خامس أقوى الدفاعات في الليجا الإسبانية والسبب الرئيسي في ابتعاد الفريق عن المنافسة هذا الموسم.

كروس، مودريتش وإيسكو هو خط الوسط التجاري الذي يريده فلورينتنيو بيريز لريال مدريد ولكن الأمور الفنية تقتضي الدفع بكاسيميرو وهو ما يحتاج إلى جرأة كبيرة من زيدان لإصلاح الخلل الواضح الذي رحل بسببه بنيتيث ويعني مخالفة إرادة الرئيس ورغباته في التشكيل من أجل مصلحة الفريق.