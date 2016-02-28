نافاس ردا على كريستيانو: كل لاعبي ريال مدريد مستواهم كبير

(إفي): دافع حارس مرمى ريال مدريد، الكوستاريكي كيلور نافاس، عن لاعبي فريقه، مشيرا إلى أن جميعهم "يقدمون مستوى كبير" وذلك ردا على ما قاله زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أكد أنه إذا ما امتلك الجميع نفس مستواه، كان الريال سيصبح متصدرا لليجا.

وصرح نافاس عقب هزيمة الملكي على ملعبه سانتياجو برنابيو أمام أتليتكو في دربي العاصمة بهدف نظيف "بالطبع الزملاء الذين يلعبون دقائق أكثر من الواضح أنهم يعتادون بشكل أكبر على نسق المباريات، ولكن في هذا الفريق الجميع يمتلك مستوى كبير. لاعبون مثل بيل، بنزيمة أو مارسيلو يقدمون الكثير للمجموعة.

في البطولات القصيرة يمكن أن تقوم بأكثر من تبديل، ولكن في موسم طويل يلاحظ هذا الأمر بصورة أكبر".

وكان رونالدو قد صرح عقب المباراة التي خسرها فريقه بهدف نظيف على أرضه أمام أتليتكو في دربي العاصمة، ردا على سؤال بخصوص مستواه "لو كان الجميع بنفس مستواي لتصدرنا الليجا. في كل عام ووفقا للإعلام يبدو أن مستواي أشبه بالفضلات ولكن الأرقام والإحصائيات لا تخدع. لا أرغب في التقليل من شأن أحد أو أي زميل، ولكن حينما يغيب أفضل اللاعبين يصبح الفوز صعبا. أنا أحب اللعب مع بيبي وكريم وبيل ومارسيلو".

وعن مباراة الدربي، قال نافاس "في الظروف الحالية نحن في وضع صعب، ولكن علينا مواجهة هذا الواقع ومواصلة التقدم للأمام لأن لدينا العديد من المباريات".

وأضاف "عندما وصل زيدان دخلنا جميعا في أجواء مختلفة. الفريق لا يلعب بشكل سيء، نحاول دائما السيطرة على المباريات. اليوم لم نستطع تحقيق الانتصار ولكن وضعنا أفضل من ذي قبل".

ويرى الحارس الكوستاريكي أن الحل يأتي عبر إظهار المستوى الحقيقي للفريق "علينا أن نقاتل مثلما تفعل باقي الفرق. نحن لاعبون في أفضل فريق بالعالم وعلينا أن نظهر ذلك في الملعب".

وتراجعت حظوظ الريال في التتويج بالليجا بعد هذه الخسارة، حيث يبتعد بأربع نقاط عن أتليتكو الوصيف، وبتسع نقاط مؤقتا عن برشلونة الذي قد يستغل الموقف ويبتعد أكثر بالصدارة عن غريمه التقليدي حال فوزه غدا على إشبيلية بنفس الجولة على ملعبه كامب نو.