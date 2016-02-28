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انطلاق تمرين «رعد الشمال»

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انطلاق تمرين «رعد الشمال» انطلاق تمرين «رعد الشمال»

    انطلقت امس في المنطقة الشمالية من المملكة فعاليات تمرين "رعد الشمال"، الذي تشارك فيها قوات تمثل دول كل من المملكة العربية ، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، والبحرين، والسنغال، والسودان، والكويت، والمالديف، والمغرب، وباكستان، وتشاد، وتركيا، وتونس، وجزر القمر، وجيبوتي، وسلطنة عمان، وقطر، وماليزيا، ومصر، وموريتانيا، إضافة إلى قوات درع الجزيرة.

ويعد تمرين "رعد الشمال" واحداً من أكبر التمارين العسكرية في العالم، من حيث عدد القوات المشاركة واتساع منطقة المناورات وهو ما يجعل هذا التمرين يحظى بالاهتمام على المستوى الاقليمي والدولي.

ويركز تمرين رعد الشمال على تدريب القوات على كيفية التعامل مع القوات غير النظامية، والجماعات الإرهابية، وفي نفس الوقت يدرب القوات على التحول من نمط العمليات التقليدية إلى ما يسمى بالعمليات منخفضة الشدة، كما يركز التمرين على تدريب القوات على العمل على عدة انساق متباعدة الزمان والمكان.

ويأتي هذا التمرين في ظل تنامي التهديدات الإرهابية وما تشهده المنطقة من عدم استقرار سياسي وأمني، ويعكس تمرين رعد الشمال رغبة الدول المشاركة في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

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