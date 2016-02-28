الملك سلمان يرعى السباق الكبير ويتوج متعب بن عبدالله بكأس المؤسس

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لنادي الفروسية "حفظه الله" مساء أمس المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود "طيب الله ثراه" لجياد الإنتاج في نسخته ال 18 على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية .

وتكون الحفل من عشرة أشواط وبعد نهاية الشوط الأخير توج خادم الحرمين الأمير متعب بن عبدالله بكأس المؤسس إثر فوز الفرس " كافلة" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالمركز الأول.

الأبيض فارس الساحة

أكد الاسطبل الابيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنجازه الكبير الذي سجله أمس في حضرة الوالد القائد سلمان الحزم والشهامة – رعاه الله – انه الرقم الصعب في تاريخ مسابقة كأس الملك عبدالعزيز عقب نجاحه في المحافظة على لقبة للموسم الثاني على التوالي بإحرازه كأس المؤسس للمرة ال 11 في تاريخ البطولة التي انطلقت لأول مره قبل 18 عاما.

وعلى إثر هذا النجاح "الأبيض" المميز وسع الفارق بينه وبين الاسطبل "الازرق" لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير اقرب منافسيه في قائمة اكثر الاسطبلات تحقيقا لتاج البطولات ليرتفع الفارق بينهما ست مرات لصالح اسطبل ابناء الملك عبدالله.

ولم يكن غريبا على جياد "الابيض" ان تتفوق وتتصدر الركب في كاس المؤسس فقد كانت ولا تزال هذه البطولة المفضلة لها وبمسافتها 1600م التي تعد الاقصر على مستوى البطولات الكبرى.

"كافلة" تصادق على ترشيحات "الرياض"

وكما رشحتها "الرياض" أمس فقد دخلت الفرس البطلة "كافلة" - من نسل الفحل العالمي "علم"- والتي توجت مؤخرا بكأس الملك فهد حمى المنافسة تحت تدريب خوليو جارديل وقيادة الخيال العالمي مايكل برزلونا الذي قاد في الموسم الماضي البطل الابيض "النجم الفائز" للفوز بكأس المؤسس وتقدمت "كافلة" بخطى ثابتة على 12 رأسا مقدمة فاصلا جميلا من الاثارة التنافسية والاداء القوي الذي مكنها من الانفراد بالصدارة والتقدم للمركز الاول منهيه السباق بزمن 1.36.79 بفارق أكثر من طول عن صاحب المركز الثاني الذي كان زميلها "ليمان" ومن خلفه فرس الأحمر " ماسة الميدان" و"حيك" لأبناء محمد الطيار ثم الحصان الأحمر " عقيد السرب" .

بصمة ذهبية لمتعب بن عبدالله

انتزعت " كافلة" بتفوقها الاعجاب في اليوم الكبير، يوم الذهب والمجد والتاريخ لتسطر اسمها بمداد الذهب في سجل الشرف لأبطال كأس المؤسس "تاج البطولات الفروسية واغلاها".

ولا غرو أن وراء هذا الانجاز رجال اعدوا العدة لليوم الكبير وخططوا لهذا الانجاز الغالي وسعوا لتحقيق تاج البطولات بقيادة خبير اسطبل ابناء الملك عبدالله الأمير متعب بن عبدالله الذي ارتبط اسمه ببطولات الأبيض ليس في كأس الملك عبدالعزيز وحسب بل وعلى مستوى بطولات كأس خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وتضافرت الجهود في النهاية ليعم الفرح والسرور وسط محبي وجمهور الاسطبل الأبيض الذين حضروا سباق الأمس وصفقوا كثيرا لمن صنع هذا الانجاز.

على هامش الحفل

*رئيس نادي الهلال السابق الأمير عبدالرحمن بن مساعد كان بين حضور سباق كأس الملك عبدالعزيز وتوجه بعد السباق الى استاد الملك فهد لمتابعة وقائع "كلاسيكو" الهلال والاتحاد .

* بفوز الأبيض امس تأكد انحصار لقب كأس الملك عبدالعزيز بين جياد الاسطبلات الثلاثة الكبرى "أزرق والأحمر بجانب الأبيض" .

* فوز البطلة "كافلة" أعاد هيبة الافراس في ساحة الابطال في سجل الشرف لابطال كأس المؤسس بعد اعوام من الغياب اذ كانت المرة الأخيرة على يد بطلة الاسطبل الأزرق "مكانة" في موسم 1431ه .

* تولى مهمة الوصف والتعليق على سباق الكأس سلطان الموركي وتفاعل مع مجريات السباق بصورة شيقة وخصوصاً في المرحلة الاخيرة للمنافسة .