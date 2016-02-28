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صبري يكشف عن حديثه لـ مدحت عبد الهادي: أنت حبيبي.. وكلامي سببه خوفي على الزمالك

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صبري يكشف عن حديثه لـ مدحت عبد الهادي: أنت حبيبي.. وكلامي سببه خوفي على الزمالك صبري يكشف عن حديثه لـ مدحت عبد الهادي: أنت حبيبي.. وكلامي سببه خوفي على الزمالك

كشف محمد صبري نجم نادي الزمالك عن تحدثه مع مدحت عبد الهادي قلب الأسد في القلعة البيضاء، وتواصلهما بعد تصريحات الأول عبر FilGoal.com.

فصبري كان قد أبدى عدم رضاه عن تصريحات أطلقها طارق مصطفى وأحمد حسام "ميدو" وعبد الهادي - وجميعهم عمل في الأجهزة الفنية السابقة للفريق – تتحدث عن سلبيات داخل منظومة النادي بعد رحيلهم.

 

وأوضح محمد صبري لـFilGoal.com "تواصلت مع مدحت عبد الهادي وتحدثنا كثيرا. مدحت شقيقي ومقرب للغاية إلى قلبي، جميعهم في الحقيقة".

وتابع "أوضحت لمدحت أني أتحدث كمشجع، وأني أتحدث عن الموقف الذي أراه فقط".

 

وأكد "لا يوجد أي هجوم ضد شخصه أبدا. وهو من جانبه أكد لي أن تصريحاته فهمت خطأ وأنه لم يهاجم الزمالك أبدا".

وأتم "في النهاية أنا أتحدث دوما من أجل مصلحة نادي الزمالك، وقد أكدت لمدحت عبد الهادي ذلك".

 

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