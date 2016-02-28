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المملكة تدين وتستنكر الهجمات الإرهابية التي استهدفت مقديشو وكابول وأسد آباد

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    أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي استهدفت كلا من العاصمة الصومالية مقديشو، والعاصمة الأفغانية كابول ومدينة أسد آباد شرقي أفغانستان، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة في محاربة الإرهاب الذي يستهدف الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم دون استثناء.

وختم المصدر تصريحه بتقديم تعازي المملكة لأسر الضحايا ولجمهوريتي الصومال وأفغانستان الشقيقتين، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

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