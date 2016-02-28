حملة «أمير القصيم لمكافحة الإرهاب».. نموذج أمام 50 دولة

طرحت حملة "معاً ضد الإرهاب والفكر الضال" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم كورقة عمل من وفد المملكة المشارك في مؤتمر الشباب الدولي لأساليب التصدي لموجات الإرهاب والتطرف تحت شعار "التصدي للإرهاب.. مسؤوليتنا"، بتنظيم وزارة الشباب والرياضة بمصر بالتعاون مع جامعة الدول العربية بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، بمشاركة شباب من 50 دولة.

وتناولت ورقة العمل والتي قدمها الشاب مساعد الصقعبي خلال تمثيله للمملكة بالمؤتمر، بترشيح من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب، برفقة الشاب يوسف المطلق، وبندر القحطاني ممثلاً للرئاسة العامة لرعاية الشباب، أهداف الحملة الرامية إلى توحيد كافة الجهود من المجتمع للإسهام في محاربة الإرهاب، مستعرضاً ما وجدته الحملة من تفاعل شعبي وحكومي لحماية الوطن ومواطنيه، من خلال دور الحملة الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار الصقعبي إلى دور المملكة في مكافحة الإرهاب ومقاومته في تعدد أشكاله وصوره، وتوعية المواطنين بالفئة الضالة، وتثقيفهم أمنياً وفكرياً، وما حققته بقيادة حكيمة من اتخاذ موقف حازم وصارم ضد الإرهاب على الصعيدين المحلي والدولي، وما سجلته الأجهزة الأمنية من إنجازات في التصدي لأعمال العنف والإرهاب، وكشفهم للمخططات الإرهابية قبل تنفيذها، حتى بات الأمن في المملكة صامداً كالصخر تكسرت عليه كل الهجمات الإرهابية والمؤامرات ضدها.

ولقيت الحملة إشادة وتفاعلاً بالطرح من قبل الوفود المشاركة بالمؤتمر، مؤكدين أنها تستهدف صناعة الإطار التوعوي الوطني لكافة أطياف المجتمع وخصوصاً فئة الشباب، تجاه محاربة الإرهاب وسلوكياته والأفكار الضالة الهدامة، وسعيها في تحصين أبناء وبنات الوطن أمام محاولات نشر الفكر الضال، خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعدّ اليوم الأكثر تأثيراً بين أوساط الشباب، مشيدين بتجربة المملكة الرائدة في التصدي للإرهاب ومكافحته، وفق سياسة متوازنة وعمق في المعالجة، والتي حققت ريادة وباتت أنموذجاً يحتذى في التصدّي للفئات الضالة.