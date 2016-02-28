«الشؤون البلدية» تلزم المطاعم والمطابخ ببيان نوع اللحوم المستخدمة ومصدرها

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميماً لجميع الأمانات والبلديات بضرورة إلزام أصحاب المطاعم والمطابخ وما في حكمها بتعليق لوحة ظاهرة مكتوب عليها أنواع اللحوم المتداولة في المطعم، "جمل، بقر، غنم، ماعز، دواجن، أسماك" ومصدرها وبلد المنشأ "مبردة، مجمدة، محلية، طازجة"، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية على من لا يلتزم بذلك.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد بن سعد العمر، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على الاهتمام بصحة المواطنين والمقيمين، وما يقدم لهم في هذه المطاعم من لحوم بكافة أنواعها، وذلك انطلاقاً من المهام المناطة بها في مجال المحافظة على صحتهم وسلامتهم.

وبين متحدث الشؤون البلدية والقروية أن الأمانات والبلديات دأبت على تنفيذ حملات رقابية على كافة المنشآت الغذائية، وذلك ضمن خطة متكاملة لمتابعة التزام المحلات التجارية والمنشآت الغذائية بالاشتراطات واللوائح المعتمدة، والخاصة بتصنيع وتوزيع وتسويق المأكولات والأغذية الساخنة والباردة وأماكن بيع اللحوم، وتطبيق القوانين والأنظمة والتعاميم الصادرة بهذا الخصوص، والتصدي للمخالفات التي تهدد صحة المستهلكين للمنتجات الغذائية.

ونوه العمر في ختام حديثه بأهمية ودور مرتادي المطاعم في المساهمة في إنجاح عملية الرقابة الصحية، والذي سينعكس أثره في تحسن هذه الخدمة، من خلال اطلاعهم على نوع ومصدر هذه اللحوم واختيار المناسب لهم، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات في المناطق على رقم 940، أو عبر حسابات الوزارة والأمانات في مواقع التواصل الاجتماعي.