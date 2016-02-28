د. العيسى يطلّع على مشروعات هيئة تقويم التعليم

اطلع وزير التعليم د. أحمد العيسى، على إنجازات هيئة تقويم التعليم العام واستعرض مشروعاتها، لدى زيارته مؤخراً مقر "الهيئة" في الرياض.

وجرى خلال اللقاء مع محافظ "الهيئة "، د. نايف الرومي، استعراض مهام "الهيئة" ودورها في تجويد التعليم، كما تطرق الاجتماع الى أهمية الشراكة مع وزارة التعليم وكليات التربية وإدارات التعليم لتطوير التعليم ورفع جودته.

وقدم مديرو المشروعات عرضاً تعريفياً عن البرامج والمشروعات القائمة، كما تم بحث أهمية الجودة في مؤسسات التعليم بوصفها عنصراً محورياً في العملية التعليمية في البلدان المتقدمة، ودور المؤسسات التعليمية في هذا المحور.

كما استعرض محافظ الهيئة التقارير المتعلقة بأداء الطلاب عام 2015م من خلال نتائج برنامج الاختبارات الوطنية وتقرير تشخيص واقع إدارات التعليم.