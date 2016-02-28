وكيل إمارة حائل ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب «الشمري»

تقدم وكيل إمارة منطقة حائل د. سعد البقمي بعد صلاة الظهر أمس السبت بجامع الراجحي جموع المصلين لأداء صلاة الميت على جثمان شهيد الواجب الرقيب أول سعود بن فرحان العمودي الشمري الذي استشهد خلال أداء مهامه وواجباته بشجاعة وإخلاص في حماية الحد الجنوبي للوطن.

ونقل د. البقمي تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، وسمو أمير منطقة حائل، وسمو نائبه لذوي الشهيد، سائلاً الله بأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان، مؤكداً بأن استشهاده في ميادين البطولة والشرف محل اعتزاز الجميع.

من جانبه، قال شقيق الشهيد مسعد بن فرحان، بأن حزننا كبير في وداع فقيد الوطن الشجاع، ولكن حزننا أكبر وأعمق لأننا لم نكن في مكانه شهداء دفاعاً عن هذا الوطن الغالي، وقد سبقنا لساحة الشرف فكلنا جنود للوطن، سائلين الله بأن يتقبله في ارفع درجات الشهداء إنه سميع مجيب.

كما رفع محمد بن نايف الهذيل من ذوي شهيد الواجب لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -يحفظهم الله-، ولأمير منطقة حائل وسمو نائبه، تعازيه في استشهاد ابن الوطن المخلص الرقيب أول سعود بن فرحان العمودي الشمري، معرباً عن شكره لولاة الأمر على وقفتهم الكريمة مع كافة أبنائهم المخلصين وذويهم، وحرصهم على حماية الوطن واستمرار أمنه وامن مواطنيه، مضيفاً: نفخر باستشهاد ابننا الغالي وهو يدافع عن حدود الوطن في الجنوب، كما افتخرنا سابقاً باستشهاد أحد أبنائنا وهو يدافع عن الوطن شرقاً في الخفجي خلال حرب الخليج.