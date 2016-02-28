د. سعد القصب ينضم لمستشفى د. سليمان الحبيب

انضم مؤخراً للعمل بمركز طب وجراحة القلب في مستشفى د. سليمان الحبيب بالتخصصي د. سعد القصب، والذي يعد واحداً من أهم وأشهر الكفاءات المتخصصة في مجال أمراض القلب؛ ود. القصب هو استشاري القلب والقسطرة التداخلية وحاصل على الزمالة البريطانية والزمالة الأميركية، كما أنه عمل رئيساً لمركز الأمير سلطان للقلب ورئيس لجنة البورد السعودي لأمراض القلب سابقاً.

وللدكتور القصب سجل مهني حافل بالإنجازات والتميّز امتد لأكثر من 30 عاماً، عمل خلالها على تشخيص وعلاج أمراض القلب بكل مهارة وإتقان في كبريات المستشفيات والمراكز المتخصصة، كما يحفل تاريخه العملي بالعديد من النجاحات التي أسهمت في إنهاء معاناة كثير من مرضى القلب. كما أن الدكتور القصب له مساهمات بحثية ثريّة ومتنوعة محلية وعالمية تجاوزت السبعين بحثا. إضافة إلى ذلك فقد شارك في العديد من المؤتمرات والملتقيات العلمية والطبية المتخصصة في عدد من دول العالم.

ويقوم د. القصب بتشخيص وعلاج أمراض القلب والشرايين كافة، وإجراء القسطرة القلبية التداخلية العلاجية والتشخيصية، وكذلك قسطرة الشرايين وتركيب الصمامات وعلاج تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم والذبحة الصدرية، وعلاج ارتفاع ضغط الدم.

ويأتي انضمام د. سعد القصب استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية إلى مستشفى د. سليمان الحبيب بالتخصصي، في إطار الحرص الدائم على استقطاب أفضل الكفاءات العالمية المؤهلة علمياً ومهنياً، لينضم بذلك لنخبة من أمهر الكفاءات في واحد من أكبر المراكز المتخصصة في تشخيص وعلاج أمراض القلب.