الدفاع المدني يرصد زيادة في المخالفات بنسبة 60%

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني عن زيادة عدد المخالفات لاشتراطات السلامة في أنحاء المملكة خلال العام الماضي 1436ه بنسبة تزيد على 60% عن العام الذي سبقه.

وقال اللواء عبدالله الشغيثري مساعد مدير عام الدفاع المدني للسلامة في تصريحات بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، إن عدد المخالفات لاشتراطات السلامة ارتفع وفق الأحكام الصادرة من لجان النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني خلال عام 1436ه بنسبة تزيد على 60% عما كانت عليه في 1435ه.

وأضاف اللواء الشغيثري أن الدفاع المدني عن ضبط 5043 مخالفة لاشتراطات السلامة في العام الماضي، وبلغ إجمالي الغرامات المقررة على مرتكبيها أكثر من 9.8 ملايين ريال، مشيراً إلى أن المخالفات التي تم ضبطها تركزت بصورة واضحة في منطقة مكة المكرمة بعدد 467 مخالفة، تليها منطقة القصيم ب257، ثم منطقة عسير ب242، ثم منطقة الرياض ب133 مخالفة، بينما جاءت مناطق نجران والحدود الشمالية والباحة وتبوك الأقل من حيث عدد المخالفات بما يزيد على 10 مخالفات في كل منها.

وأردف أن إيقاع العقوبات ليس هدفاً في ذاته، وإنما الهدف هو تحقيق السلامة من الأخطار التي قد تترتب على هذه المخالفات، وتوفير كافة متطلبات الوقاية منها وتطبيق اللوائح الصادرة من قبل وزارة الداخلية لتحقيق هذا الهدف.