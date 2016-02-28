حظك اليوم برج الأسد الأحد 28/2/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

> تواجه مرحلة صعبة فى حياتك المهنية بعد تخييرك بين قرارين أصعب من بعضهما، تحاول أن تستعين بآراء المقربين فى العمل، حتى تستقر على القرار الصواب، وطبيعتك التى تعشق المجاذفة لن تفيدك هذه المرة، لأن الأمر يتعلق بمستقبلك المهنى بأكمله، فلا تتسرع فى الاختيار. على الصعيد العاطفي:

> شخص لم تقابله منذ فترة كبيرة يظهر من جديد، ويعيد معه ذكريات مضت، تحاول أن تبتعد عن هذه الحالة حتى لا ترجع معها إلى أيام ومواقف لا تفضلها، تحتاج إلى وضع حدود صارمة مع الأشخاص حتى لا تكون فريسة سهلة فى أى وقت، استخدم جرأتك وقوة شخصيتك واحسم الأمور. الأسد على الصعيد الصحى:

> حالة من الأرهاق الشديد تسيطر عليك، بسبب الضغط العصبى الذى تعيش فيه بسبب مشكلات العمل، والحالة المزاجية تجعلك أقرب إلى العزلة، وتميل إلى النوم لساعات طويلة، لتهرب من المشكلات التى تواجهك هذه الفترة. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :

> يتوقعل علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش فترة غير مستقرة فى حياته على جميع الأصعدة المهنية والعاطفية والصحية، وتعتبر هذه الفترة فى حياته هى فترة اتخاذ القرار، ولأن مولود الأسد يخشى الندم، تتطلب هذه الفترة جهداً كبيراً منه حتى لا يتسرع فى أخذ القرار، والندم عليه لاحقاً

شبكةعيونالإخبارية

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