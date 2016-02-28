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حظك اليوم برج الثور الأحد 28/2/2016

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حظك اليوم برج الثور الأحد 28/2/2016 حظك اليوم برج الثور الأحد 28/2/2016

الثور على الصعيد المهني:


>لغة التحدى التى تتحدث بها دائماً، لا تصلح مع أجواء العمل، فأنت ترفض أن تكون مرءوسًا من قبل أى شخص، وذلك يرجع لطبيعتك التى لا تحب القيود والأوامر، لكن أجواء العمل تحتم عليك أن تستمع إلى أوامر وتعليمات رؤسائك، حتى تتجنب كثير من المشكلات مستقبلاً.

على الصعيد العاطفي


>أنت من أكثر الأشخاص المخلصين فى حبهم، لذلك لا تتعامل مواقف الآخرين بنفس توقعاتك التى تبنيها وفقاً لطبيعتك وتصرفاتك، فالشخصيات المخلصة مثلك نادرة الوجود الآن، لذلك لا تعطى حبك إلا لمن يستحق، ولا تثق فى أى شخص بشكل كلى، إلا بعدما تتأكد من استحقاقه لثقتك.

برج الحمل على الصعيد الثور:


>وعكة صحية شديدة تصيب شخص عزيز عليك، وتتأثر بهذا الموقف بشكل شديد، حتى أن بعض الأعراض المرضية ستظهر عليك بسبب الحزن وسوء الحالة النفسية من أبرزها اضطرابات المعدة، وضيق التنفس، حاول أن تهدئ من حدة توترك، وتعامل مع المواقف بشكل مرن أكثر من ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش فترة متقلبة فى حياته، لكنه يكتسب خبرات كثيرة فى التعامل مع الرؤساء مع محيط العمل، وعدم الانجراف خلف لغة التحدى التى تسيطر على معظم حديثه، ويكتشف مولود الثور أن طبيعته التى تحمل صفات مثل الإخلاص من أهم مكاسبه، التى لن يسمح لأى شخص بالاقتراب منها.

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مصر 365

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