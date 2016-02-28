حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم الأحد 28 فبراير حظك اليوم برج الجوزاء الأحد

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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>تشعر اليوم أن تفكيرك مشتت، حيث تفكر فى الكثير من الأمور الغير مترابطة لكن سرعان ما تندمج فى أجواء العمل الجديد وتستعيد نشاطك وعافيتك، وقدرتك على العطاء المبهر لا تشعر بالخجل من طلب المساعده من زملائك فى العمل واطلبها على الفور إذا احتجت إليها.أجواء من الضغط على الصعيد المهنى لدى شريك حياتك عليك تحمل تلك الفترة والتعامل معها بهدوء، حتى تعبرا سويًا إلى مرحلة من الهدوء والاستقرار وتحظيا معًا بأيام تحمل الكثير من السعادة.تستعيد نشاطك وعافيتك بعد الوعكة الصحية التى مررت بها ف الأيام القليلة الماضية وتقرر القيام برحلة عائلية فى أجواء الطبيعة حتى تتمكن من تجديد طاقتك والاستمتاع بالأجواء العائلية الهادئة.هذه الفترة عزيزى الجوزاء ضاغطة جدا من ناحية العمل يزداد عليك الحمل وتشعر بالضعف، ولكنك تلتقى بأشخاص فى مجال عملك قد يمدوا لك يد العون، عليك بذل قصارى جهدك لإثبات جدارتك ومن الممكن أن تستغل نهاية الأسبوع فى نيل قسط من الراحة.برج الحوت على الصعيد المهنى: عليك الحذر من زملائك فى العمل اليوم، ينبغى عليك أن ترشد من تعاملك اليوم مع زملاؤك فى العمل، مكائد تُدبّر لك، حاول الخروج منها بسرعة، تحول ملحوظ فى الأيام القليلة الماضية، ومع ذلك، تحتاج إلى العمل بنشاط للتخلص من الخوف الذى لا أساس له، افعل كل ما تستطيع لحماية نفسك.

على الصعيد العاطفي: إنه يوم عظيم لخروج وقضاء وقت ممتع مع الحبيب، أولئك الذين هم فى الفئة العمرية الشبابية يبحثون عن مجرد الحب لإحداث تغيير فى وضع العلاقة بينهما، حاول أن تجلس مع حبيبك للتناقش حول ما يزعجكما من بعضكما البعض، لحل المشكلات العالقة بينكما.

>برج الحوت على الصعيد الصحي: رعاية الجهاز الهضمى يمكن أن يستغرق وقت طويل، فهو يؤلمك منذ فترة، أفضل طريقة للتخلص من مشاكلك الصحية الانغماس فى ممارسة عارضة سواء كان المشى وصعود الدرج أو ركوب الدراجات، عقلك يسير بخطى سريعة جدًا، استمتع بوجبتك ومضغه بشكل صحيح.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت: أنت قاض جيد ويمكنك تحليل الأمور بشكل جيد جدًا، اليوم سوف تتلقى الكثير من التقدير من أصدقاء كثيرين، الوقت متروك لكم لقدرتك على التصرف بشكل جيد وإنجاز الأمور بطريقة مثالية! قد تتلقى أنباء غير متوقعة تتطلب منك السفر إلى الوجهات الأكثر خطورة، لا داعى للذعر، ستكون رحلة قصيرة!

حظك اليوم برج الدلو الأحد 28/2/2016

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برج الدلو على الصعيد المهنى: اليوم لديك ثقة عالية بنفسك، خاصة بالعمل، علاقتك بمديرك تتحسن بشكل ملحوظ، حاول أن لا تتخذ من زملاؤك فى العمل أعداء لك، فالأجواء الهادئة تساعدك على العمل بطريقة جيدة وبسرعة أحسن.

على الصعيد العاطفي: إذا كنت فى حيرة مع شريك حياتك بسبب بعض المشكلات العالقة، سوف تكون قادراً على التوصل إلى حلول اليوم، قد تقرر الانخراط أو الزواج إذا كانت علاقتك بشريكك جادة، تقييم العلاقة مع شريكك فى تحسن مستمر، لا تنبهر بالأشياء التى تحدث من قِبل شريك حياتك، هناك عقبات فى طريقها إليكم.

برج الدلو على الصعيد الصحي: كنت قد قدمت مؤخرا بعض التغييرات فى نمط حياتك للأفضل، ستؤتى ثمارها اليوم، بشرتك سوف تستفيد خاصة من التغييرات المتعلقة صحتك، البثور السوداء فى وجهك سوف تندثر اليوم، صحتك فى تحسن.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت: هناك موضوع يزعجك وأنت تخشى التفكير فيه أو مواجهته، لا تكترث سوف تكون الأمور أفضل قليلا اليوم، لكن حاول أن لا تتحدث كثيراً، فخلف كل كلمة تنطقها عدة مشاكل تنشأ، حاول ممارسة الأنشطة الترفيهية للتخفيف عن نفسك.

حظك اليوم برج العذراء الأحد 28/2/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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حظك اليوم برج الأسد الأحد 28/2/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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الأسد على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :

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حظك اليوم برج الثور الأحد 28/2/2016

>الثور على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحمل على الصعيد الثور:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

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حظك اليوم برج الجدى الأحد 28/2/2016

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على الصعيد العاطفي:

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برج الجدى على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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حظك اليوم برج القوس الأحد 28/2/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج القوس على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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حظك اليوم برج السرطان الأحد 28/2/2016

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يوم من النجاحات، من المحتمل أن تأتى إليك اليوم أموال من مصادر غير متوقعة، ومن المرجح أن تلقى نجاحًا فى مجال الاستثمارات العقارية أو البورصة، حاول أن تسيطر على عادة الإسراف التى أتسمت بها مؤخرا حتى تنعم بالأمان المالى هذه الأيام.قد تحمل لك الأيام المقبلة معلومات عن شريك حياتك تفاجئك بشكل كبير، حاول أخد الأمور بهدوء ولا تتسرع فى إصدار الأحكام حتى لا تندم على ذلك بعد فوات الأوان، فقد تحمل تلك المفاجئة فى طياتها أشياء سعيدة.صحتك البديه جيدة ولكن أجهادك الذهنى متصاعد فى الآونة الأخيرة بشكل كبير، أنت فى حاجة ماسة للبحث عن حل لذلك، فتراكم الأجهاد الذهنى من شأنه أن يعود بالكثير من الآثار السلبية على صحتك.تسير اليوم بخطى ثابته فى اتجاه الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافك، حاول أن تكون حريصًا بقدر الإمكان وتتعامل مع الوضع بشكل متزن، حدد أولوياتك ولا تتسرع فى اتخاذ أى قرارات قد تندم عليها مستقبلا.تواجه مرحلة صعبة فى حياتك المهنية بعد تخييرك بين قرارين أصعب من بعضهما، تحاول أن تستعين بآراء المقربين فى العمل، حتى تستقر على القرار الصواب، وطبيعتك التى تعشق المجازفة لن تفيدك هذه المرة، لأن الأمر يتعلق بمستقبلك المهنى بأكمله، فلا تتسرع فى الاختيار.شخص لم تقابله منذ فترة كبيرة يظهر من جديد، ويعيد معه ذكريات مضت، تحاول أن تبتعد عن هذه الحالة حتى لا ترجع معها إلى أيام ومواقف لا تفضلها، تحتاج إلى وضع حدود صارمة مع الأشخاص حتى لا تكون فريسة سهلة فى أى وقت، استخدم جرأتك وقوة شخصيتك واحسم الأمور.حالة من الأرهاق الشديد تسيطر عليك، بسبب الضغط العصبى الذى تعيش فيه بسبب مشكلات العمل، والحالة المزاجية تجعلك أقرب إلى العزلة، وتميل إلى النوم لساعات طويلة، لتهرب من المشكلات التى تواجهك هذه الفترة.يتوقعل علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش فترة غير مستقرة فى حياته على جميع الأصعدة المهنية والعاطفية والصحية، وتعتبر هذه الفترة فى حياته هى فترة اتخاذ القرار، ولأن مولود الأسد يخشى الندم، تتطلب هذه الفترة جهداً كبيراً منه حتى لا يتسرع فى أخذ القرار، والندم عليه لاحقاًلغة التحدى التى تتحدث بها دائماً، لا تصلح مع أجواء العمل، فانت ترفض ان تكون مرءوساً من قبل أى شخص، وذلك يرجع لطبيعتك التى لا تحب القيود والأوامر، لكن أجواء العمل تحتم عليك أن تستمع إلى أوامر وتعليمات رؤسائك، حتى تتجنب كثير من المشكلات مستقبلاً.أنت من أكثر الأشخاص المخلصين فى حبهم، لذلك لا تتعامل مواقف الآخرين بنفس توقعاتك التى تبنيها وفقاً لطبيعتك وتصرفاتك، فالشخصيات المخلصة مثلك نادرة الوجود الآن، لذلك لا تعطى حبك إلا لمن يستحق، ولا تثق فى أى شخص بشكل كلى، إلا بعدما تتأكد من استحقاقه لثقتك.وعكة صحية شديدة تصيب شخص عزيز عليك، وتتأثر بهذا الموقف بشكل شديد، حتى أن بعض الأعراض المرضية ستظهر عليك بسبب الحزن وسوؤ الحالة النفسية من أبرزها اضطرابات المعدة، وضيق التنفس، حاول أن تهدئ من حدة توترك، وتعامل مع المواقف بشكل مرن أكثر من ذلك.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش فترة متقلبة فى حياته، لكنه يكتسب خبرات كثيرة فى التعامل مع الرؤساء مع محيط العمل، وعدم الانجراف خلف لغة التحدى التى تسيطر على معظم حديثه، ويكتشف مولود الثور أن طبيعته التى تحمل صفات مثل الإخلاص من أهم مكاسبه، التى لن يسمح لأى شخص بالاقتراب منها.انشغالات على الصعيد الأسرى تؤثر بالسلب على تركيزك فى العمل وقد تتسبب فى بعض الأخطاء فى العمل، خاصة أنها تتعلق بحيرتك فى الموازنة بين أولويات الأسرة والعمل، ورغم أن لديك حظ قوى فى المسائل المالية إلا إنك تشعر بالخوف من اتخاذ القرار.أنت عاطفى ورومانسى بشدة هذه الأيام وعلاقتك بشريك حياتك تشهد فترة ذهبية للغاية وإذا لم تكن مرتبطًا فإن كل ما تحتاجه هو بعض المساحة لتنمو العلاقة وتزدهر بالشخص الذى تشعر تجاهه بالإعجاب.حاول أن تقضى اليوم فى تدليل نفسك، فأنت بحاجة ماسة للراحة والاسترخاء افعل ذلك حتى فى المنزل وستلاحظ أن النتائج ستنعكس إيجابًا عليك وستجد نفسك متوهجًا وبراقًا حتى أن الناس من حولك قد يجدوا صعوبة فى مواكبة حيويتك.رغم بعض التعقيدات إلا أن يومك جيد بشكل عام وستتعلم شيء جديد قد يعطيك ميزة على الصعيد المهنى حتى لو رأيت أنه ليس له أى علاقة بالعمل كتعلم الموسيقى مثلاً.تحقق نجاحًا ملحوظًا فى العمل وتنجح فى عقد صفقات ناجحة خاصة إذا كان عملك يتعلق بالتجارة والبيع والشراء، حاول ألا تولى اهتمامك لأولئك الذين لا يقدرون مواهبك وتذكر الأشخاص الذين يرغبون فى الاستفادة من مهاراتك وخبرتك.من المحتمل أن تلتقى شخصًا يصبح ذا شأن خاص بالنسبة لك فى حياتك المستقبلية، وإذا كنت بالفعل فى علاقة قد يظهر اليوم مؤشرًا يقطع حيرتك بشأن هذه العلاقة على المدى الطويل، ومن المحتمل أن تأخذ خطوة أكثر جدية فى العلاقة اليوم.تلتقى برفيق جيد اليوم يشجعك على ممارسة الرياضة واتباع عادات صحية أكثر ويساعدك على تحسين أسلوب حياتك وربما هو شخص بحياتك من البداية ولكنك تكتشف اليوم هذا الاهتمام المشترك بينكما.اليوم مثالى بالنسبة لك للبدء فى مشروع جديد سواء على الصعيد المهنى أو الشخصي، فلديك وفرة من الحماس ولديك من الشجاعة ما يكفى لاتخاذ إجراءات حاسمة والنظر للأمور بزاوية أكثر جرأة.برج السرطان على الصعيد المهنى: عندما تمر بحالة مزاجية سيئة، عليك تجنب الاحتكاك بزملائك فى العمل قدر الإمكان، لأنك قد تتعصب عليهم، وهذا من شأنه أن يعرضك لخسارتهم، وإن حدث واضطرتك ظروف العمل للاحتكاك بهم، حاول أن تحافظ على اتزانك وهدوءك.

على الصعيد العاطفي: إذا شعرت بتغير فى سلوك، أو مشاعر شريك حياتك، يجب عليك أن تسأله عن السبب، لا أن تتركه وشأنه، كى لا يفهم هو ذلك على أنه إهمال، أو عدم تقدير، أو عدم ملاحظة لتفاصيله.

>برج السرطان على الصعيد الصحي: تعرضك للإجهاد والضغوط فى العمل، سيؤثر حتماً على صحتك بالسلب، فقد تشعر بصداع نصفى أو ارتفاع فى ضغط الدم، لذلك يجب عليك ممارسة الرياضة، كما عليك تخصيص وقت للتأمل، وهذا الوقت سيجلب لك الاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان: توتر علاقتك بالناس من حولك والمجتمع، قد يكون سببه توترك أنت شخصياً، من ضغوط الحياة المختلفة، لذلك أنت تحتاج لحل هذه المشكلة، أن تحلها مع نفسك أولاً، ومن ثم ستجد الأمور تسير على ما يرام مع الآخرين

برج العقرب على الصعيد المهنى: ليس معنى أنك تتقاضى مرتباً كبيراً، أن تبدده فى أشياء تافهة لا تنفعك، فسيأتى عليك وقت تحتاج إليه إلى كل هذه الأموال، لذلك ننصحك باستثمار مرتبك فى مشروع، ويمكنك الاستعانة بأصدقائك فى هذا الشأن.

برج العقرب على الصعيد العاطفى: تشتتك، وعدم قدرتك على تحديد ما تريده من الطرف الآخر، ينعكس ذلك على اختياراتك، فأنت تحتاج إلى معرفة ماذا تريد تحديداً، وهذا سينعكس بالإيجاب على علاقتك بشريك حياتك الذى سترتبط به عن وقتها عن اقتناع وليس عن رغبة فى ملء فراغ.

برج العقرب على الصعيد الصحي: اهتمامك بالنظافة أمر فى غاية الأهمية كى لا تُصاب بالعدوى، ولكن إن حدث وأُصبت بها لأى سبب، عليك الذهاب إلى الطبيب فوراً، وتناول فيتامينات تقوى مناعتك.

>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب: لا تآبة بتآمر الآخرين عليك، وخططهم التى يضعونها للنيل منك، فالسحر ينقلب حتماً على الساحر، فامضى فى طريقك، ولا تهتم.

حظك اليوم الحمل ليوم الأحد 28/2/2016

>حظك اليوم لبرج الحمل :

>حظك لبرج الحمل على الصعيد المهني:

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حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفي:

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حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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حظك اليوم لبرج الميزان الأحد 28/2/2016

>حظك اليوم لبرج الميزان :

>على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

الأخبار الإيجابية السعيدة ستلحق بأبناء هذا البرج وسيقتربون من تحقيق احلامهم وأمالهم التى طالما عملوا على تحقيقها، لذلك يجب التأنى فى الاختيارات حتى يحافظون على هذه المكاسب المعنوية والمادية التى سيحصلون عليها.يختار أبناء هذا البرج ان يكرسوا كل حياتهم فى الانغماس فى العمل دون غيره، لذلك يكون الحب بعيدًا عنهم نوعًا ما، ويشعرون بأن هذا هو الاستقرار وهذه هى الحياة والمرحلة الأفضل بالنسبة لهم، وذلك لأنهم ينتظرون أن يأتى الحب ولا يشغلون بالهم بالبحث عنه.لا داعى للقلق بسبب بعض المشاكل الصحية التى ستواجههم لأنها مجرد أعراض زائلة لا تحتاج على هذا التوتر، ستزول سريعًا دون أن تترك أى أثر.سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودون على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.يتسم أبناء هذا البرج بالدقة والعقل والقدرة على الحكم على الآخرين، لكن على عكس هذه الصفات سيكتشفون أنهم كانوا مخطئين فى اختيار بعض من أصدقائهم لذلك يجب ان لا ينخدعون فيما بعد من المظاهر لأنها عادة ما تكون خداعة.بالنسبة للحالة العاطفية فستكون أكثر الأشياء التى تساعد هؤلاء على الحياة، وستخرجهم من حالة الاكتئاب التى ستلحق بهم بعد بسبب هذه الخيانة والانقلاب الذى سيواجهونه فى عملهم ومع زملائهم الذين طالما وثقوا بهم .>يجب أن يتبعا تعليمات الطبيب حتى لا يقعون فى مشاكل صحية ضخمة قد لا يستطيعون السيطرة عليها فيما بعد .>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.