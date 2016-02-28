محافظ السويس يفتتح اليوم معرض الكتاب الدولى بمركز شباب المدينة

يفتتح اللواء أحمد الهياتمى، محافظ السويس، معرض الكتب الدولى الثانى، اليوم الأحد، والذى يستمر حتى 8 مارس بمركز شباب المدينة بالأربعين.

وقالت أميرة أحمد، مديرة مركز شباب المدينة بالسويس، إن المعرض سيقدم العديد من الأمسيات الثقافية والشعرية، بالإضافة إلى عدد من فقرات الفنون الشعبية والسمسمية.

وأضافت فى تصريحاتٍ لها أن المعرض يأتى تحت شعار "الثقافة فى المواجهة" بعد ختام دورته الـ47 التى بدأت فى 27 يناير الماضى وانتهت فى 10 فبراير الجارى، شاركت فيها 34 دولة عربية وإفريقية، وجاءت البحرين ضيف شرف، والكاتب الكبير الراحل جمال الغيطانى شخصية المعرض، كما شارك 850 ناشراً منهم 50 أجنبيًا، و250 عربيًا، و550 مصريًا.

وأوضح المهندس سيد خطاب، رئيس مجلس إدارة مركز شباب المدينة بالسويس، أنه من المنتظر أن يشارك بجولة المعرض بمحافظة السويس 18 ناشرا عربيًا و12 أجنبيا، كما سيقام بأجنحة المعرض مخيم الإبداع وصالون ثقافى، يتبارى فيه نخبة من الكتاب الأدباء أعمالهم الأدبية وتتضمن فعاليات المعرض مشاركة فاعلة من عدد من فرق السويس للتراث الشعبى والسمسمية.



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