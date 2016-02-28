التحالف العربى: حزب الله لا يقاوم إسرائيل بل يقتل شعبى سوريا واليمن

قال العميد الركن أحمد العسيرى، المستشار فى مكتب وزير الدفاع السعودى والمتحدث باسم التحالف العربى، إن حزب الله اللبنانى لا يقاوم إسرائيل بل يقتل شعبى سوريا واليمن، مشيرًا إلى أن وجود أفراد من حزب الله اللبنانى متورطين فى الحرب فى اليمن لا يفاجئ قيادة قوات التحالف العربي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "الأخبار الآن" أن قيادة التحالف لديها معلومات ودلائل عن تواجد أفراد من الحرس الثورى الإيرانى وحزب الله اللبنانى فى اليمن يقاتلون إلى جانب المليشيات الحوثية.

وأشار العميد عسيرى إلى أن "التواجد الرئيس لحزب الله فى لبنان كان لمحاربة الاحتلال الإسرائيلى وهو ما انتفى الآن على أرض الواقع، مضيفًا أن الحزب أصبح يصدر مقاتليه كمرتزقة للقتال فى بلدان عدة فهم قاتلوا الشعب السورى ويقاتلون الشعب اليمني".