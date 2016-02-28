أخبار عاجلة

الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تحميل وتفريغ 417 مليون طن بضائع جنوب قناة السويس خلال 2015

Google+ Print
تحميل وتفريغ 417 مليون طن بضائع جنوب قناة السويس خلال 2015 تحميل وتفريغ 417 مليون طن بضائع جنوب قناة السويس خلال 2015
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن المجرى الملاحى لقناة السويس من اتجاه الجنوب، شهد تحميل وتفريغ 417 مليون و212 ألف طن خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2015 طبقا للمناطق التى تم فيها التحميل والتفريغ.

وكشفت تقارير ملاحية، صادرة عن هيئة قناة السويس، أنه خلال عام 2015 تم تحميل 61 مليون و147 ألف طن الى منطقة شرق وجنوب شرق البحر المتوسط ،كما تم تحميل 83 مليون و917 ألف طن إلى منطقة شمال البحر المتوسط، و 43 مليون و212 الف طن إلى منطقة غرب وجنوب البحر المتوسط و80 مليون و962 ألف طن إلى البحر الأسود و6 مليون و698 ألف طن إلى بحر البلطيق و28 مليون و423 ألف طن إلى أمريكا و10 مليون و320 ألف طن مناطق أخرى.

وأشارت التقارير إلى أنه تم تفريغ 107 مليون و252 ألف طن بمناطق البحر الأحمر فى نفس العام 2015 ، كما تم تفريغ 4 مليون و167 ألف طن إلى شرق أفريقيا، وشهدت منطقة الخليج العربى تفريغ 87 مليون و386 ألف طن، ومنطقة جنوب آسيا 35 مليون و984 ألف طن و114 مليون و234 ألف طن إلى منطقة جنوب شرق آسيا، و66 مليون و722 ألف طن إلى مناطق الشرق الأقصى ومليون و448 ألف طن إلى استراليا.


>- مهاب مميش: 103 سفن عبرت قناة السويس بحمولة 6 ملايين طن خلال يومين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365