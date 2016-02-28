تحميل وتفريغ 417 مليون طن بضائع جنوب قناة السويس خلال 2015

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن المجرى الملاحى لقناة السويس من اتجاه الجنوب، شهد تحميل وتفريغ 417 مليون و212 ألف طن خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2015 طبقا للمناطق التى تم فيها التحميل والتفريغ.

وكشفت تقارير ملاحية، صادرة عن هيئة قناة السويس، أنه خلال عام 2015 تم تحميل 61 مليون و147 ألف طن الى منطقة شرق وجنوب شرق البحر المتوسط ،كما تم تحميل 83 مليون و917 ألف طن إلى منطقة شمال البحر المتوسط، و 43 مليون و212 الف طن إلى منطقة غرب وجنوب البحر المتوسط و80 مليون و962 ألف طن إلى البحر الأسود و6 مليون و698 ألف طن إلى بحر البلطيق و28 مليون و423 ألف طن إلى أمريكا و10 مليون و320 ألف طن مناطق أخرى.

وأشارت التقارير إلى أنه تم تفريغ 107 مليون و252 ألف طن بمناطق البحر الأحمر فى نفس العام 2015 ، كما تم تفريغ 4 مليون و167 ألف طن إلى شرق أفريقيا، وشهدت منطقة الخليج العربى تفريغ 87 مليون و386 ألف طن، ومنطقة جنوب آسيا 35 مليون و984 ألف طن و114 مليون و234 ألف طن إلى منطقة جنوب شرق آسيا، و66 مليون و722 ألف طن إلى مناطق الشرق الأقصى ومليون و448 ألف طن إلى استراليا.

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