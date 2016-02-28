موجز الصحافة المحلية.. "الصكوك" بديل الحكومة عن القروض

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان: "الصكوك" بديل الحكومة عن القروض".

عاودت الحكومة التفكيــر فى طرح "الصكوك" كأداة لتمويل المشــروعات القومية وســد عجــز الموازنة، وانتهــت وزارة الماليــة مــن صياغة مشــروع قانون جديــد، لعرضــه على مجلــس النــواب عقــب انتهاء المجلس مــن لائحته الداخلية، وفقا لما أكده ســامى خلاف، مدير وحدة الدين العام بوزارة المالية.

أكد الدكتور رؤوف غبور رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الكورى لجريدة "الأهرام" أن العلاقات الرسمية بين البلدين قوية جداً، كما أن هناك تقاربا كبيرا على المستوى السياسى. وقال إن الحكومة فى كوريا الجنوبية لا تتدخل فى توجيه الشركات نحو الاستثمار فى أى دولة لأنها دولة رأسمالية، إلا أن المستثمرين فى كوريا يرون أن مصر من أهم المناطق الاستثمارية بالنسبة لتوسعاتهم خارج كوريا الجنوبية. وأشار إلى أن أهم صناعتين لدى كوريا هما السيارات والإلكترونيات، وهما من أهم الصناعات التى تشهد توسعاً وقبولا للمنتجات الكورية فى السوق المصرية، حيث تعد السوق المصرية من أهم وأكبر الأسواق استهلاكا لمنتجات هاتين الصناعتين فى إفريقيا. وأوضح أن حصة السيارات الكورية فى السوق المصرية تصل لنحو 33%، وهو ما يعادل بيع نحو 66 ألف سيارة فى العام.

أكد المهندس صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة مجموعة جهينة لجريدة "الأخبار" أن الشركة تعمل بكامل طاقتها وأن العمل مستمر بشكل طبيعى، موضحا انه علم بقرار إحالته للنيابة من خلال الأخبار المتداولة وانه لم يتلق حتى الآن أى إخطار من أى جهة مسئولة للمثول أمام النيابة.

قال مصدر قضائى لجريدة "المصرى اليوم" إن النيابة ستبدأ تحقيقات موسعة مع أشخاص يشتبه فى انتمائهم لجماعة الإخوان والمتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم بمعرفة لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعة، فى ضوء بلاغات تتهمهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية، من بينهم اللاعب محمد أبو تريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت، و1363 آخرين، وأضاف المصدر أن لجنة التحفظ على أموال الجماعة قدمت بلاغات ضد المتحفظ على أموالهم من أعضاء الجماعة، للتحقيق معهم فى ضوء التحريات التى أكدت أنهم ينتمون إلى "الإخوان"، من جانبه، قال محمد عثمان، محامى أبوتريكة، إن البلاغ مقدم ضد موكله منذ عام 2014، وإنه حتى الآن لم تبدأ النيابة العامة إجراءات التحقيق.. وتابع: "لا أعلم سر تحريك هذا البلاغ فى هذا التوقيت، وأؤكد سلامة موقف موكلى القانونى، وأثق تماماً فى نزاهة النيابة العامة والقضاء".

وأضافت جريدة "الشروق" أن حالة من الغضب انتابت مسئولى وزارة الشباب ورؤساء اتحادات الجامعات الحكومية، بعد إلغاء ملتقى الاتحادات الطلابية الذى كان مقررا تنظيمه، اليوم، فى وزارة الشباب، متهمين وزير التعليم العالى، الدكتور أشرف الشيحى، بالتدخل لإلغاء الملتقى "خوفا من التصعيد الطلابى ضده"، وكشف مصدر مسئول بوزارة الشباب، أمس، عن أن الشيحى طالب وزير الشباب خالد عبد العزيز، بإلغاء تنظيم ملتقى الاتحادات الطلابية بالفعل، بسبب الخلاف المثار حاليا بين الشيحى والاتحادات حول قضية انتخابات اتحاد طلاب مصر، مضيفا أن وزارة الشباب ليس لها أى دخل فى منع تنظيم الملتقى، أمس، وأن وزارة التعليم العالى هى السبب فى الإلغاء.

"اليوم السابع": انفراد.. نكشف وثيقة "لندن" لاتفاق الإخوان وداعش