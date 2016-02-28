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انتحار شاب بإلقاء نفسه من الطابق الثامن لمعاناته من مرض نفسى بالإسكندرية

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انتحار شاب بإلقاء نفسه من الطابق الثامن لمعاناته من مرض نفسى بالإسكندرية انتحار شاب بإلقاء نفسه من الطابق الثامن لمعاناته من مرض نفسى بالإسكندرية
لقى شاب مصرعه إثر قيامه بإلقاء نفسه من الطابق الثامن بمنزله بعد معاناته من مرض نفسى.. تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً من مأمور قسم شرطة أول الرمل، بسقوط شخص من أعلى العقار سكنه شارع سعيد ذو الفقار وتوفى فى الحال.

وبالفحص تبين وجود جثة "محمد. س" 29 سنة بدون عمل أسفل العقار، يرتدى كامل ملابسه، مصابا بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم.

وبسؤال والده "السيد.س" 68 سنة بالمعاش مقيم بذات العنوان، قرر بقيام نجله المذكور بإلقاء نفسه من نافذة الشقة سكنه بالطابق الثامن، وأضاف أنه كان يعانى من مرض نفسى يعالج منه ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم أول الرمل، وجار العرض على النيابة.

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