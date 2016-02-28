أخبار ليبيا اليوم..عضو بالمؤتمر الوطنى يكشف عن خطة محاربة داعش بالبلاد

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ركزت أخبار ليبيا اليوم على تصريحات عضو المؤتمر الوطنى العام المنتهية ولايته عبد القادر الحويلى حول خطة مواجهة داعش، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم نبأ القبض على مركب صيادين مصريين بميناء زوارة.>وركزت أخبار ليبيا اليوم على تصريحات عضو المؤتمر الوطنى العام الليبى "المنتهية ولايته" عبد القادر الحويلى، والخطة المتبعة فى مواجهة ما يسمى بتنظيم "داعش" كانت تقضى بعدم إعلان الحرب عليه مباشرة، نظرا للظروف السياسية والأمنية للدولة الليبية، لافتا إلى فقدان السيطرة على الحدود والمنافذ، لعدم وجود جيش وشرطة قادرة على ضبط الأمن.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن الحويلى: أن الحرب على التنظيم ستتحول إلى حرب معلنة، موضحا أنها أصبحت رسمية وستستهدف مواقع وأماكن تمركز عناصر هذا التنظيم.

وأضاف الحويلى، أن الخطوات التشريعية الأخيرة التى اتخذها المؤتمر الوطنى من تعديل للإعلان الدستورى، الذى نص على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع، ومراجعة القوانين التى تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ساهمت فى الحد من تأييد هذا التنظيم بين صفوف الشباب الليبيين، مشيرا إلى وجود أصحاب هذا الفكر وانتشارهم فى المدن الليبية، إلا أن أكثر مقاتلى التنظيم من العنصر الأجنبى والعربى، ونحن وصلنا إلى مرحلة الخطر وإعلان الحرب ضدهم ـ بحسب تعبيره.

ودعا الحويلي، إلى توخى الحذر فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية، فيجب الالتزام بالسرية فى هذه الفترة الحساسة، وأن يتفهم الجميع متطلبات الأزمة الحالية من سرية وعدم المجاهرة بالخطوات العسكرية وغيرها من معلومات .

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تصريحات أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ، حول إلقاء القبض على مركب الصيد المسماة محمد الكريم من أمام السواحل الليبية بميناء زوارة، وعلى متنها 18 صيادا من أبناء برج مغيزل، التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ.

وأضاف نصار، "كانت المركب فى رحلة صيد لجزيرة مالطا، ولم تخترق المياه الإقليمية الليبية، ولكن خفر السواحل الليبية ألقت القبض عليهم، ومن بين طاقم المركب كل من "وائل عوض عبية، وشريف عبد الوجيد عبية، وإبراهيم أحمد الإدكاوى، وسعيد حسين السقا، ومحمد عبد العزيز، وعلى حسن على الإدكاوى".

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