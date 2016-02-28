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الجزائر تعتقل رجلًا يشتبه بصلته بالعقل المدبر لهجمات باريس

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الجزائر تعتقل رجلًا يشتبه بصلته بالعقل المدبر لهجمات باريس الجزائر تعتقل رجلًا يشتبه بصلته بالعقل المدبر لهجمات باريس

>اعلنت نيابة بجاية شرقى العاصمة الجزائرية أمس السبت، توقيف جزائرى مقيم ببلجيكا يشتبه بصلته باعتداءات 13 نوفمبر 2015 بباريس.

وبحسب بيان للنيابة نقلته وكالة الانباء الحكومية، فأن المشتبه به أودع الحبس الاحتياطى فى اكبو بولاية بجاية (250 كلم شرقى العاصمة).

وقالت النيابة، إن الموقوف "يشتبه بصلته بالاعتداءات الإرهابية بباريس" فى نوفمبر 2015. وتم توقيفه إثر معلومات أشارت إلى احتمال تورطه فى أنشطة إرهابية وانتارء محتمل "لمجموعة إرهابية فى الخارج"، بحسب المصدر ذاته.

ولم تكشف النيابة هوية الموقوف. لكن صحيفة "لوسورا دالجيري" قالت إنه زهير مهداوى (29 عاما) الذى كان غادر الجزائرى فى 2012 باتجاه تركيا.

وأقام لاحقا فى اليونان قبل أن يستقر قرب بروكسل حيث تزوج بلجيكية فى 2014، ويقدم باعتباره مقربا من عبد الحميد أباعود العقل المدبر المفترض لاعتداءات باريس، بحسب الصحيفة.

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