نهيان بن مبارك: فلسطين قضية العرب الأولى

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة أن الإمارات تعتبر قضية فلسطين قضية العرب الأولى وأن واجبهم دعم السعي الفلسطيني المقدس نحو الحرية والاستقلال والحياة الكريمة في الحاضر والمستقبل.

ونوه إلى ارتباط الامارات بفلسطين وتأييدها القوي لمؤسسات المجتمع الفلسطيني بل واعتزازها الأكيد بعمق العلاقات الأخوية مع الشعب الفلسطيني الشجاع والصامد.

وقال إن هذا الارتباط تجسيد حي لحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعم فلسطين ومساندة حقوق شعبها في أرضه ووطنه وحقه أيضا في حياة كريمة آمنة ومستقرة على أرض دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

جاء ذلك في كلمة افتتح بها معاليه حفل العشاء الخيري الذي نظمه المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني «فتا» مساء أمس الأول في فندق جميرا ابراج الاتحاد وتم خلاله جمع تبرعات خيرية بقيمة أربعة ملايين ونصف المليون درهم من رجال الأعمال الذين حضروا الحفل.

حياة كريمة

ولفت الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى الالتزام الكامل بدعم مؤسسات المجتمع الفلسطيني من قبل مختلف المؤسسات الخيرية المرموقة في الدولة خاصة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية.

وبين أن هذه الشراكات الإنسانية تعبر بكل قوة عن عمق ارتباط الإمارات بفلسطين الحبيبة ودعم مؤسساتها المجتمعية التي تقدم خدماتها لأبناء فلسطين في نضالهم الشريف وكفاحهم الباسل لمواجهة الظروف الصعبة والتحديات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

واوضح أن الاماراتيين مستبشرون دائما بأن أبناء وبنات فلسطين قادرون تماما وبعون الله على تحقيق كل الأهداف والغايات لأنفسهم ووطنهم العزيز وبما يتفق دائما مع المكانة المرموقة لفلسطين في تاريخ العالم وإسهاماتها الرائعة في مسيرة البشرية كلها عبر العصور.

وأضاف معاليه أن الحفل الخيري يؤكد الدعم القوي لمركز «فتا» كي يظل دائما قادرا على أداء رسالته النبيلة في مجتمع فلسطيني يتمتع بحياة كريمة ومجتمع صامد تتحقق فيه التنمية المستدامة وتتسم مسيرته بالحيوية والنجاح والقدرة العبقرية على مواجهة الاحتلال.

وحيا معاليه الحضور كونهم أصدقاء المركز في الإمارات على ارتباطهم الوثيق به وحرصهم على استمراره في خدمة أبناء وبنات فلسطين والحفاظ على نسيج المجتمع الفلسطيني وتمكينه من تحقيق كافة آماله وطموحاته المجتمعية والوطنية.

ودعا معاليه في ختام كلمته الله سبحانه وتعالى أن ينصر فلسطين وأن يحقق العدل والرخاء لشعب فلسطين وأن يستمر المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني «فتا» في مسيرته الناجحة في خدمة فلسطين وتلبية طموحات أجيال الحاضر والمستقبل.

وألقت الدكتورة جليلة دحلان رئيسة مجلس إدارة المركز كلمة شكرت فيها الامارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لوقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه ودعمها المتواصل لنضاله وصموده سيرا على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

شكر

قدمت جليلة دحلان الشكر إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على رعايته وحضوره حفل العشاء الخيري وكلمته حول ارتباط الامارات بفلسطين وواجب العرب نحو شعبها، كما قدمت الشكر لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي وصفتها بمنارة العطاء والدعم الإنساني والإغاثي على مستوى العالم ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية على دعمها المتواصل خاصة للمشاريع الإغاثية والإنسانية في فلسطين ومخيمات الشتات.