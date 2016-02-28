نهيان بن زايد يحضر أفراح بن حضيبة النعيمي

حضر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي مساء أمس الأول حفل الاستقبال الذي أقامه راشد جمعة بن حضيبة النعيمي بمناسبة زفاف نجله محمد الى كريمة عوض خلفان بن حضيبة النعيمي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في ميدان الاحتفالات في منطقة الهيلي بمدينة العين - عدد من الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة ولفيف من الأهل والأصدقاء.

وقدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان التهاني والتبريكات إلى العريس ووالده وأقاربه سائلا الله عز وجل ان يكلل حياة العرسان بالرفاه.

تخلل الحفل عروض تراثية وشعبية ابتهاجا بالمناسبة.