مكتب ولي عهد دبي يدعم أمن الفضاء الإلكتروني

انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتحويل دبي للمدينة الأذكى عالمياً، وقعّ مكتب سمو ولي عهد دبي مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ممثلة بفريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، وذلك بهدف تعزيز الجهود الساعية للارتقاء بمستوى الخدمات الذكية من خلال دعم أمن الفضاء الإلكتروني.

وقع مذكرة التفاهم محمد مبارك المطيوعي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في مكتب سمو ولي عهد دبي، ومحمد الزرعوني مدير إدارة السياسات والبرامج بهيئة تنظيم الاتصالات، والتي سيتم بموجبها تفعيل التعاون بين المكتب والفريق عبر خدمات أمن فضاء إلكتروني متطورة، والمراقبة والتحليل والقدرة على تبديد المخاطر والتهديدات.

دعم الابتكار

وأكد سيف بن مرخان الكتبي مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي أن المكتب ملتزم بدعم الابتكار والتقدم التكنولوجي، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يعتبر خطوة مهمة لحماية البنية التحتية للمكتب على صعيد شبكة الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، كما أنها رسالة واضحة بدعمنا تأمين فضاء إلكتروني آمن ومحمي لجميع المواطنين والمقيمين في دبي، حيث إننا نؤمن أن مستقبل الإمارة كمدينة ذكية مدعم بخدمات إلكترونية بمواصفات عالمية، ما يجعلنا نضع ضمانات حماية قوية لتأكيد أن بنيتنا الإلكترونية ليست في خطر، مبينا أن اتفاقيتنا مع فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي تساهم بنقل هذه الاستراتيجية خطوة إضافية إلى الأمام.

بدوره قال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات «إننا سعداء بتوقيع هذه المذكرة مع مكتب سمو ولي عهد دبي، وسنعمل بإذن الله على تجسيد بنودها على أرض الواقع، لتكون بمثابة إسهام فاعل في ترسيخ أمن الفضاء الإلكتروني والمعلومات من خلال التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات ولا سيما التنسيق لتبادل المعلومات، وتزويد الجهات العاملة في مختلف المجالات بالإنذارات والتحذيرات عن مخاطر الفضاء الإلكتروني كهجمات الفيروسات وعمليات الاختراق، إضافة لخدمات الاستجابة لحوادث أمن المعلومات».

ولفت إلى أن فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي يدرك حجم المسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقه في كل ما يتعلق بحماية الحدود الافتراضية للإمارات، والتعامل مع جميع الحالات بأعلى مستويات الكفاءة والإخلاص والتفاني في العمل كما هي عادة وديدن أبناء هذا الوطن المعطاء.

مراقبة الخدمات

من جانبه أوضح محمد الزرعوني مدير إدارة السياسات والبرامج في هيئة تنظيم الاتصالات أن الهيئة من خلال فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي تسعى إلى توفير أفضل الخدمات إلى مختلف القطاعات بالدولة والتي بدورها تعزز مستوى الحماية بهدف الوصول إلى بيئة إلكترونية مثلى.

وذكر خالد طارش العميمي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات في مكتب سمو ولي عهد دبي أن الفريق سيسخر جميع الإمكانيات لمساعدة الإدارة في تحليل وتحديد والتصدي لجميع المخاطر للبنية الإلكترونية، وأمن الفضاء الإلكتروني ومراقبة الخدمات بما يساهم بدعم قدراتنا لمراقبة ومواجهة مخاطر الفضاء الإلكتروني للحفاظ على أمن المعلومات، وذلك مع تعزيز وظائفنا التشغيلية في عالم التواصل الإلكتروني.

التزام

يؤكد مكتب سمو ولي عهد دبي التزامه بالاستثمار في أحدث تطبيقات التكنولوجيا، حيث سبق له الحصول على شهادة ISO 27001 في أمن إدارة المعلومات، وتم منح الشهادة نتيجة استثمار المكتب في إدارة المعلومات الحساسة وتطبيق عمليات إدارة مخاطر شاملة عبر جميع موظفيها والإجراءات والأنظمة الإلكترونية.