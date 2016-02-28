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جامعة حمدان الذكية تعقد «إبداعات عربية» 7مارس

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جامعة حمدان الذكية تعقد «إبداعات عربية» 7مارس جامعة حمدان الذكية تعقد «إبداعات عربية» 7مارس

بدأت جامعة حمدان بن محمد الذكية الاستعدادات لانطلاق أعمال مؤتمر إدارة الأعمال والجودة، تحت عنوان «الابتكار في الأعمال وأهميته في المعرفة»، وذلك على هامش جدول أعمال مؤتمر «إبداعات عربية 9» المقرر انعقاده تحت شعار «دفع عجلة الابتكار نحو اقتصاد مستدام»، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، ويكتسب الحدث، الذي سيقام في الفترة بين 7 إلى 9 مارس المقبل، أهمية استراتيجية، لكونه دفعة قوية لجهود إمارة دبي الهادفة إلى قيادة مسيرة نشر ونقل وإنتاج وتوطين المعرفة في الوطن العربي والعالم.

وتتّجه الأنظار حالياً نحو مؤتمر «إدارة الجودة والأعمال»، باعتباره منصة عالمية المستوى، تفتح آفاقاً جديدة أمام صنّاع القرار وراسمي السياسات وقادة الفكر وروّاد الأعمال والباحثين والأكاديميين، لاستكشاف القوى الفردية والتنظيمية والسياقية التي من شأنها تعزيز الجودة وتحفيز الابتكار.

 ويُتوقع أن يسهم الحدث المرتقب في تحديد السبل المثلى، لتوظيف أفضل ممارسات الجودة والابتكار في خدمة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنطقة العربية على الخريطة الدولية، وذلك من خلال سلسلة من المناقشات الموّسعة التي ستتمحور حول أبرز القضايا الرئيسة، مثل «ريادة الأعمال» و«الابتكار والجودة» و«التميز في الخدمات الحكومية» و«الاقتصاد والتمويل الإسلامي»، وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة في الابتكار والتنمية المستدامة إقليمياً ودولياً.

وأوضح الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن أهمية مؤتمر إدارة الأعمال والجودة 2016 تنبع من تركيزه في المقام الأول على تحديد استراتيجيات فاعلة لتعزيز مفهوم الجودة وتحفيز الابتكار، باعتبارهما قاعدة متينة للانطلاق بقوة في مسيرة بناء اقتصاد متين ومتكامل وقائم على المعرفة والتميز والإبداع.

4 محاور

ويستند مؤتمر إدارة الأعمال والجودة 2016 إلى 4 محاور رئيسة، هي «إدارة الجودة» و«الأعمال والإدارة» و«التميز في الخدمات الحكومية والإدارة» و«الاقتصاد الإسلامي والصيرفة والتمويل الإسلامي».

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