سلطان بن زايد يحضر أفراح العوامر في العين

حضر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، عصر أمس، حفل زفاف سعيد حمد محمد قطاني العامري إلى كريمة سهيل محمد بن حطم العامري الذي أقيم في مركز المؤتمرات بالخبيصي في العين.

كما حضر الحفل الذي أحيته فرق الفنون الشعبية بأهازيجها ورقصاتها الشيخ محمد حمد سالم بن ركاض العامري، والشيخ مسلم سالم بن حم العامري، وعدد كبير من الأعيان والمسؤولين ووجهاء القبائل، وجمع غفير من الأهالي والمهنئين.

وقدم سمو الشيخ سلطان بن زايد والحضور التهاني والتبريكات إلى العريس ووالده وإخوانه وإلى والد العروس وإخوانها وأقارب العروسين، سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاء، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.