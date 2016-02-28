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لو عايز مناعتك تبقى قوية.. اضحك ونام كويس ومارس رياضة

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لو عايز مناعتك تبقى قوية.. اضحك ونام كويس ومارس رياضة لو عايز مناعتك تبقى قوية.. اضحك ونام كويس ومارس رياضة

كتب – عبده زكى

يعرف جهاز المناعة بأنه منظومة من العمليات الحيوية التى تقوم بها أعضاء وخلايا وجسيمات داخل أجسام الكائنات الحية بغرض حمايتها من الأمراض والسموم والخلايا السرطانية والجسيمات الغريبة هذه المنظومة الحيوية تتعرف على مسببات المرض سواء كانت ميكروبات أو فيروسات ثم تحيدها أو تبيدها.
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أعراض نقص المناعة:
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ويوضح الدكتور عبد الهادى مصباح أستاذ المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة أن أعراض ضعف جهاز المناعة تشمل:
>• تكرار العدوى بالأمراض المعدية سواء كانت فيروسات أو فطريات أو طفيليات
>• الإسهال المزمن
>• الكحة المستمرة
>• تغير شكل الجلد
>• الميل إلى النوم باستمرار
>• غياب المقاومة للأورام ونمو الأورام
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نصائح:
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وللحفاظ على جهاز المناعة قويًا ينصح أستاذ المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة الإنسان بالتركيز على عدة أمور منها:
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التغذية الجيدة:
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ينبغى أن يكون يحتوى الغذاء يحتوى على مضادات الأكسدة الخاصة الموجودة فى فيتامينات أ وج وهـ كما ينبغى احتواؤه على عنصرى الزنك والسلينيوم الموجودة بكثرة فى الخضراوات والفواكة الطازجة واللحوم والأسماك البحرية.
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النوم المتوازن:
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يجب أن ينام الإنسان فترة كافية لأن النوم من أهم أسلحة تقوية جهاز المناعة وهذا النوم يكون كافيًا للبالغين إذا تراوح بين 6 و8 ساعات ومن 8 إلى 10 ساعات فى اليوم بالنسبة للأطفال.
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الحالة النفسية:
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تقوية جهاز المناعة تتطلب أن يعيش الإنسان حالة نفسية جيدة أو يتعلم كيف يتواءم مع الانفعالات والتوتر وأن يتسم بالرضا والقناعة ولا يعيش حالة صراع مع النفس والآخرين.
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الضحك:
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الضحك مفيد جدًا لتقوية المناعة ولذا يجب على الفرد أن يخصص لنفسه نص ساعة على الأقل يضحك فيها.
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ممارسة الرياضة:
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ممارسة الرياضة بشكل يومى أمر فى غاية الأهمية لتقوية المناعة ويمكن للإنسان أن يمارس المشى أو التمارين الرياضية البسيطة فى المنزل أو فى محيطة.
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عدم الجلوس فترات طويلة:
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الجلوس وقت طويل يقلل من مستوى حرق وهذا يعنى بطء امتصاص الجسم للعناصر الغذائية المقوية للمناعة.
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عدم تناول الأطعمة الضارة:
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الأطعمة المضرة كالمعجنات المصنوعة من الدقيق الأبيض تسبب تلف الخلايا الضرورية لمحاربة الأمراض ولذا يجب تناول الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف كما يجب تجنب الأكلات السريعة.
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تجنب الدهون غير الصحية:
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تناول الدهون الصحية المتواجدة فى السلمون والتونة والسردين والغنية بالأوميجا 3 يقوى المناعة.

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