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بالصور.. وقفة لأهالى "دائرة عكاشة" رافعين استمارات سحب الثقة

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بالصور.. وقفة لأهالى "دائرة عكاشة" رافعين استمارات سحب الثقة بالصور.. وقفة لأهالى "دائرة عكاشة" رافعين استمارات سحب الثقة
عمت دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، حالة من الغضب ضد النائب توفيق عكاشة عضو مجلس النواب بعد استضافته للسفير الاسرائيلى فى منزله .

ونظم الأهالى وقفات احتجاجية لرفض ما قام به النائب وممثلهم فى البرلمان، حيث قاموا بنشر استمارات وقع الآلاف عليها لسحب الثقة منه.

وقرر أبناء الدائره عقد موتمر حاشد بالنادى الزراعى بالمنصورة، يوم الأربعاء المقبل، بحضور نواب الدقهلية وأبناء المحافظة للإعلان عن رفضهم لقاء "عكاشة" بالسفير الاسرائيلى ورفض تصريحاته المعادية للوطن وإساءته لابناء الدقهلية جميعا.

أهالى دائرة توفيق عكاشة (1)

أهالى دائرة توفيق عكاشة (2)

"دائرة عكاشة" بالدقهلية يوقعون على استمارة "سحب الثقة" لإقالته من النواب

توفيق عكاشة يضع البرلمان فى ورطة.. والنواب: جعلنا فى مأزق التعرض للعلاقات الخارجية حال عقوبته.. ونائب رئيس "دعم مصر":حديثه بلسان السلطة التنفيذية خطأ.. ومطالبات بتطبيق المادة 110 من الدستور

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مصر 365

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