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القابضة لمياه الشرب: عدم دفع المواطنين منذ 2010 أدى لارتفاع الفواتير

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القابضة لمياه الشرب: عدم دفع المواطنين منذ 2010 أدى لارتفاع الفواتير القابضة لمياه الشرب: عدم دفع المواطنين منذ 2010 أدى لارتفاع الفواتير
قال العميد محيى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن شكاوى المواطنين من ارتفاع فاتورة المياه يأتى بسبب تراكم الفواتير، موضحًا أن المحصل يذهب للمنازل منذ عام 2010، ولكن المواطنين كانوا يمتنعون عن الدفع، ولذلك تراكمت الفواتير عليهم.

وأكد "الصيرفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامجه "العاشرة مساءً"، المذاع عبر فضائية "دريم"، أنه يمتلك من الشجاعة ما يكفى لأن يعتذر لأى مواطن لو كان الخطأ من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مشيراً إلى أن هناك بعض الفواتير تسمى بالفواتير الشاذة والتى لم تقرأ فعلياً، مطالباً المواطنين بإرجاع مثل تلك الفواتير الشاذة.

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مصر 365

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