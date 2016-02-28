"المركزى للإحصاء": معدل الزيادة السكانية فى مصر يفوق الصين بـ 5 مرات

قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل الزيادة السكانية فى مصر يزيد عن الصين 5 مرات، رغم أن عدد السكان فى الصين يتجاوز الـ"مليار و 400 مليون" نسمة ، وفى مصر 90 مليون نسمة.

وأضاف "الجندى"، خلال حواره مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أنه إذا كان يوجد موارد الاقتصادية فى الدولة تصرف على هذا النمو فلا يوجد أى مشاكل، ولكن الوضع فى مصر مختلف، حيث يجب توفير رعاية صحية وتقديم خدمات تعليم للمواطنين.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه من الضرورى على الأقل أن يكون النمو الاقتصادى 3 أضعاف النمو السكانى، واصفًا الزيادة السكانية فى مصر بـ"الانتحار الجماعى".

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