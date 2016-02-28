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"ماكليش": لا أستطيع أن أعد جماهير الزمالك بتحقيق "لقب الدورى"

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"ماكليش": لا أستطيع أن أعد جماهير الزمالك بتحقيق "لقب الدورى" "ماكليش": لا أستطيع أن أعد جماهير الزمالك بتحقيق "لقب الدورى"
أكد الأسكتلندى أليكس ماكليش المدير الفنى الجديد للزمالك، أنه يمتلك معلومات جيدة عن الكرة المصرية بشكل عام، مشيراً إلى أنه لعب لقاء وديا ضد منتخب الفراعنة عام 1990، استعداداً لمونديال العالم حينها.

وأوضح ماكليش، أنه يتذكر الهدف الذى أحرزه إسماعيل يوسف فى تلك المباراة الودية، لافتاً إلى أنه كان من المتابعين الجيدين لبطولة أمم إفريقيا أعوام 2006، و2008، و2010، وكان يشاهد منتخب خلال مشاركته بالبطولة.

وعن وعده للجماهير الزملكاوية بالحفاظ على لقب الدورى العام للموسم الثانى على التوالى، قال ماكليش خلال تصريحاته لبرنامج "مع شوبير": "من غير الطبيعى أن أعد بتحقيق لقب الدورى، ولكن من الطبيعى أن أعد بتقديم كل ما بوسعى بنسبة 100%، من أجل الحفاظ على اللقب".

وأكد ماكليش، أنه لم يتحدث مع الساحر البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى السابق للنادى الأهلى، للاستفسار منه على نادى الزمالك، وحال الكرة فى مصر.

خالد الغندور:"ماكليش كان قاعد بمؤتمر تقديمه مش عارف مرتضى منصور بيقول أيه"
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